Туриста из Оренбургской области госпитализировали с травмой головы после нападения утром 22 июля возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в региональном ГУ Росгвардии, 72-летний мужчина сделал замечание местному жителю, который справлял нужду в мусорную урну. После этого нарушитель подбежал к пенсионеру со спины и ударил его. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Очевидцы вызвали правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего, которым оказался мойщик посуды в возрасте 35 лет.

Мужчину доставили в отдел полиции. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.