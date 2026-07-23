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Мойщик посуды покалечил 72-летнего туриста, возмутившегося справлением нужды рядом с собором в Петербурге

Туриста из Оренбургской области госпитализировали с травмой головы после нападения утром 22 июля возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Мойщик посуды покалечил 72-летнего туриста, возмутившегося справлением нужды рядом с собором в Петербурге - Туриста из Оренбургской области госпитализировали с травмой головы после нападения утром 22 июля воз
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Как сообщили в региональном ГУ Росгвардии, 72-летний мужчина сделал замечание местному жителю, который справлял нужду в мусорную урну. После этого нарушитель подбежал к пенсионеру со спины и ударил его. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Очевидцы вызвали правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего, которым оказался мойщик посуды в возрасте 35 лет.

Мужчину доставили в отдел полиции. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40%

По данным Петростата, за последний месяц цены на некоторые базовые овощи в Петербурге значительно выросли.

Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40% - Лук стал дороже на 35%.
Фото: Freepik.

Так, картофель подорожал на 40% — с 53 до 86 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 35% и теперь стоит 64 рубля за килограмм. Свекла подорожала на 23% и продается по цене 53 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 21%, ее цена составила 67 рублей за килограмм.

В то же время зафиксировано снижение цен на масло — сливочное и подсолнечное стали дешевле на 3%.

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