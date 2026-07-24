В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко показали новую разработку ленинградских специалистов «Плот-40». Это экспериментальная плавучая платформа, предназначенная для охраны портов и объектов ТЭК от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

«Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде», — рассказал губернатор.

Главе Ленобласти также продемонстрировали беспилотные катера разведывательного и ударного назначения, а также другие спецсредства, интегрированные в систему защиты ленинградского неба.

Губернатор также похвалил местных конструкторов и производителей, которые самостоятельно разрабатывают и внедряют важные технологии, не дожидаясь готовых решений.

«Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — добавил глава Ленобласти.