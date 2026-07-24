Следователи установили причастность 55-летнего мужчины к отравлению и ограблению знакомого в 2007 году у пересечения Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, мужчины находились в припаркованном автомобиле. Подозреваемый предложил знакомому кофе, в который заранее добавил психотропное вещество. Потерпевший впал в беспомощное состояние и скончался. После этого злоумышленник похитил его деньги и личные вещи.

Уголовное дело было приостановлено следствием в связи с неустановлением виновного лица. Однако спустя годы следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу вновь изучили материалы уголовного дела, проанализировали субъективный портрет преступника, составленный по показаниям потерпевшего, провели опознание по фото, в результате чего была установлена причастность к совершению преступления 55-летнего мужчины.

Подозреваемый уже отбывает пожизненное лишение свободы за аналогичное преступление. Вину в новом эпизоде он полностью признал.