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Установлена личность преступника, насмерть отравившего человека в кафе Петербурга в 2007 году

Следователи установили причастность 55-летнего мужчины к отравлению и ограблению знакомого в 2007 году у пересечения Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, мужчины находились в припаркованном автомобиле. Подозреваемый предложил знакомому кофе, в который заранее добавил психотропное вещество. Потерпевший впал в беспомощное состояние и скончался. После этого злоумышленник похитил его деньги и личные вещи.

Уголовное дело было приостановлено следствием в связи с неустановлением виновного лица. Однако спустя годы следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу вновь изучили материалы уголовного дела, проанализировали субъективный портрет преступника, составленный по показаниям потерпевшего, провели опознание по фото, в результате чего была установлена причастность к совершению преступления 55-летнего мужчины.

Подозреваемый уже отбывает пожизненное лишение свободы за аналогичное преступление. Вину в новом эпизоде он полностью признал.

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06.07.2026
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Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба

В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ ВПК

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко показали новую разработку ленинградских специалистов «Плот-40». Это экспериментальная плавучая платформа, предназначенная для охраны портов и объектов ТЭК от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

«Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде», — рассказал губернатор.

Главе Ленобласти также продемонстрировали беспилотные катера разведывательного и ударного назначения, а также другие спецсредства, интегрированные в систему защиты ленинградского неба. 

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Губернатор также похвалил местных конструкторов и производителей, которые самостоятельно разрабатывают и внедряют важные технологии, не дожидаясь готовых решений.

«Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — добавил глава Ленобласти.

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20.07.2026
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Выборг Александр Дрозденко Народный ВПК

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