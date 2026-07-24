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Суд в Гатчине озвучит приговор петербуржцу за серию краж на 1,6 млн рублей

Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,6 млн рублей.

Гатчинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего петербуржца, который обвиняется в совершении серии краж. Об этом 24 июля сообщает пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

Следствие установило причастность жителя Северной столицы к двум эпизодам незаконного проникновения в частные домовладения. Первый инцидент произошел 16 февраля 2026 года. Злоумышленник проник в дом через окно и похитил ювелирные украшения общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

Спустя две недели, 2 марта, фигурант совершил вторую кражу, на этот раз в Гатчинском округе. Используя подобранные ключи, он проник в частный дом, откуда вынес ценности и денежные средства на сумму более 900 тысяч рублей.

На данный момент расследование завершено, уголовное дело передано в Гатчинский городской суд.

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24.07.2026
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Теги

Гатчина кражи
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Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба

В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ ВПК

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко показали новую разработку ленинградских специалистов «Плот-40». Это экспериментальная плавучая платформа, предназначенная для охраны портов и объектов ТЭК от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

«Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде», — рассказал губернатор.

Главе Ленобласти также продемонстрировали беспилотные катера разведывательного и ударного назначения, а также другие спецсредства, интегрированные в систему защиты ленинградского неба. 

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Губернатор также похвалил местных конструкторов и производителей, которые самостоятельно разрабатывают и внедряют важные технологии, не дожидаясь готовых решений.

«Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — добавил глава Ленобласти.

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20.07.2026
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Теги

Выборг Александр Дрозденко Народный ВПК

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