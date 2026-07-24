Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,6 млн рублей.

Гатчинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего петербуржца, который обвиняется в совершении серии краж. Об этом 24 июля сообщает пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

Следствие установило причастность жителя Северной столицы к двум эпизодам незаконного проникновения в частные домовладения. Первый инцидент произошел 16 февраля 2026 года. Злоумышленник проник в дом через окно и похитил ювелирные украшения общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

Спустя две недели, 2 марта, фигурант совершил вторую кражу, на этот раз в Гатчинском округе. Используя подобранные ключи, он проник в частный дом, откуда вынес ценности и денежные средства на сумму более 900 тысяч рублей.

На данный момент расследование завершено, уголовное дело передано в Гатчинский городской суд.