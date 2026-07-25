Подросток из Санкт-Петербурга два дня ходил с компрессионным переломом позвонков после падения с самоката. Серьезную травму обнаружили во время плановой госпитализации по поводу дерматита.

Мальчик ехал на самокате, когда сбил неизвестный мужчина. Пострадавший упал и ударился поясницей о металлическое ограждение. Травма не показалась ему опасной, поэтому в больницу он не обращался.

Когда пострадавший пришел в клинику Педиатрического университета на плановую госпитализацию в кожное отделение, хирург обнаружил повреждение. С диагнозом «ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника» мальчика экстренно перевели в профильное отделение.