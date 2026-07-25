Всеволожская городская прокуратура добилась погашения задолженности медицинской организации перед предпринимателями на сумму 1,9 миллиона рублей.
Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, учреждение не оплатило поставленные медикаменты и оказанные коммунальные услуги. Проверка показала, что предприниматели выполнили обязательства в полном объеме, а заказчик принял товары и услуги. При этом оплату в установленный срок не произвели.
После вмешательства прокуратуры задолженность погасили в полном объеме.