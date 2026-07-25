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Новости Происшествия

Всеволожская прокуратура добилась выплаты долгов и защитила права предпринимателей

Всеволожская городская прокуратура добилась погашения задолженности медицинской организации перед предпринимателями на сумму 1,9 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, учреждение не оплатило поставленные медикаменты и оказанные коммунальные услуги. Проверка показала, что предприниматели выполнили обязательства в полном объеме, а заказчик принял товары и услуги. При этом оплату в установленный срок не произвели.

После вмешательства прокуратуры задолженность погасили в полном объеме.

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Ленинградская область прокуратура
Новости Происшествия

Школьник два дня ходил со сломанным позвоночником после падения с самоката в Петербурге

Подросток из Санкт-Петербурга два дня ходил с компрессионным переломом позвонков после падения с самоката. Серьезную травму обнаружили во время плановой госпитализации по поводу дерматита.

Мальчик ехал на самокате, когда сбил неизвестный мужчина. Пострадавший упал и ударился поясницей о металлическое ограждение. Травма не показалась ему опасной, поэтому в больницу он не обращался.

Когда пострадавший пришел в клинику Педиатрического университета на плановую госпитализацию в кожное отделение, хирург обнаружил повреждение. С диагнозом «ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника» мальчика экстренно перевели в профильное отделение.

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