Мужчину будут судить за кражу ювелирных изделий и денег на сумму более 1,6 миллиона рублей из частных домов в Санкт-Петербурге и Гатчинском округе Ленинградской области.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, 16 февраля 2026 года 47-летний мужчина отжал окно и проник в частный дом в Петербурге. Оттуда он похитил украшения стоимостью более 700 тысяч рублей.

Позже, 2 марта, обвиняемый подобрал ключи к дому в Гатчинском округе и похитил ювелирные изделия и деньги на сумму более 900 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники регионального ГУ МВД.

Гатчинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.