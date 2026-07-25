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Петербуржца будут судить в Ленобласти за кражу украшений на 1,6 млн рублей

Мужчину будут судить за кражу ювелирных изделий и денег на сумму более 1,6 миллиона рублей из частных домов в Санкт-Петербурге и Гатчинском округе Ленинградской области.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, 16 февраля 2026 года 47-летний мужчина отжал окно и проник в частный дом в Петербурге. Оттуда он похитил украшения стоимостью более 700 тысяч рублей.

Позже, 2 марта, обвиняемый подобрал ключи к дому в Гатчинском округе и похитил ювелирные изделия и деньги на сумму более 900 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники регионального ГУ МВД.

Гатчинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область Гатчинский округ
Новости Социум

За водителями автобусов и грузовиков в России будет следить искусственный интеллект

В России с 15 июня вступил в силу ГОСТ, который впервые установил правила использования искусственного интеллекта для контроля состояния водителей грузовиков и автобусов.

Как сообщили в Росстандарте, системы DMS с инфракрасными камерами должны распознавать засыпание, разговор по телефону, курение, отвлечение от дороги, прием пищи, отсутствие ремня безопасности и другие нарушения. Новые требования предусматривают не только предупреждение водителя, но и передачу видеозаписи в диспетчерский центр.

«Для российских перевозчиков ГОСТ серьезно усложняет жизнь. Раньше можно было купить любую камеру и поставить на нее ПО. Теперь алгоритмы должны пройти верификацию в Росавтотрансе. Без этого ГИБДД не примет систему как средство контроля», – поделился директор по цифровизации ГК «Монтранс» Дмитрий Журавлев

По словам специалиста, если диспетчер не отреагирует на предупреждение и произойдет ДТП, ответственность могут возложить на перевозчика.

«Если диспетчер не отреагировал, а ДТП случилось, в рамках расследования вину могут возложить на перевозчика за необеспечение контроля. Страховые компании будут использовать эти файлы, чтобы отказать в выплате, если докажут, что водитель игнорировал предупреждения», – сказал Дмитрий Журавлев

В Санкт-Петербурге аналогичными системами оборудовали 1 415 единиц общественного транспорта, в том числе 604 автобуса и электробуса, 447 троллейбусов и 364 трамвая. Помимо звукового сигнала, в транспорте используют встроенный в сиденье вибромодуль, который срабатывает при признаках засыпания водителя.

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искусственный интеллект гост Россия

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