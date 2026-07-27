Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие.

В карьерах Выборгского района на этой неделе пройдут плановые взрывные работы. Шумно будет с 27 по 31 июля, предупреждает пресс-служба районной администрации.

«27 по 31 июля в период с 10:00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения, а также 29 июля с 11:00 до 18:00 в карьере, расположенном вблизи посёлка Гаврилово Гончаровского поселения, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», — указано в сообщении.

Жителей и гостей района призывают соблюдать спокойствие и просят не приближаться к карьерам ближе чем на 700 метров.