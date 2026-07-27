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На карьерах Ленобласти пройдут взрывные работы до 31 июля

Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие. 

На карьерах Ленобласти пройдут взрывные работы до 31 июля - Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие.
Фото: Администрация Выборгского района

В карьерах Выборгского района на этой неделе пройдут плановые взрывные работы. Шумно будет с 27 по 31 июля, предупреждает пресс-служба районной администрации. 

«27 по 31 июля в период с 10:00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения, а также 29 июля с 11:00 до 18:00 в карьере, расположенном вблизи посёлка Гаврилово Гончаровского поселения, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», — указано в сообщении.

Жителей и гостей района призывают соблюдать спокойствие и просят не приближаться к карьерам ближе чем на 700 метров.

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Теги

карьеры Выборгский район
Новости Социум

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе

Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе - Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

В Выборге продолжают ремонт участка Ленинградского шоссе. Работы проходят в соответствии с графиком, рассказали 27 июля в пресс-службе районной администрации.

На текущем этапе рабочие выполняют снимают изношенный слой дорожного покрытия путем фрезерования. Затем на объекте приступят к укладке нового асфальта.

«Работы проводятся в рамках муниципального контракта», — добавили в администрации.

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Выборг Ленинградское шоссе

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