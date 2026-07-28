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Петербуржец угнал «Газель» с территории предприятия, протаранил ворота и бросил машину

Мужчину задержали по подозрению в угоне «Газели» стоимостью 2,5 миллиона рублей с территории предприятия на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге.

Заявление об угоне поступило в полицию Калининского района 26 июля около 07:30. По предварительным данным, 27-летний мужчина проник на территорию предприятия, сел в автомобиль, протаранил ворота и уехал.

Позже «Газель» обнаружили на Новороссийской улице. Подозреваемого задержали 27 июля у дома на Гражданском проспекте. Заведено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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На трассе Р-23 под Гатчиной ввели реверсивное движение

На участке трассы Р-23 в Гатчинском округе Ленобласти с 28 июля ввели реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкция началась на отрезке с 55 по 60 километр трассы между деревней Большие Колпаны и селом Никольское.

На трассе Р-23 под Гатчиной ввели реверсивное движение - Ограничение движения будет действовать до 2 августа.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ежедневно с 08:00 до 20:00 до 2 августа специалисты будут демонтировать барьерное ограждение. Из-за этого на данном участке будет организовано реверсивное движение на отрезках по 500 метров. Скорость движения ограничена до 40 км/ч. На этом участке дороги всего две полосы для движения — по одной в каждом направлении.

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Теги

Р-23 Гатчинский округ Ленобласть реверсивное движение реверс дороги ограничено движение

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