Мужчину задержали по подозрению в угоне «Газели» стоимостью 2,5 миллиона рублей с территории предприятия на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге.

Заявление об угоне поступило в полицию Калининского района 26 июля около 07:30. По предварительным данным, 27-летний мужчина проник на территорию предприятия, сел в автомобиль, протаранил ворота и уехал.

Позже «Газель» обнаружили на Новороссийской улице. Подозреваемого задержали 27 июля у дома на Гражданском проспекте. Заведено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.