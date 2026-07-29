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Новости Социум

В Петербурге подвели итоги обновления транспорта с начала 2026 года

Две современные конечные станции и пять новых пунктов продажи проездных билетов открыли в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 года, сообщает «МК в Питере».

В рамках проекта «Идеальная конечная станция» обновили площадки на Заречной улице и Московском шоссе. Теперь в городе работают восемь современных конечных станций, где почти 2000 водителей и кондукторов могут отдохнуть между рейсами.

Также ведется проектирование капитального ремонта диспетчерской станции на Брюсовской улице. Новые пункты продажи проездных билетов открыли в Стрельне, Парголово, на улице Дыбенко, а также проспектах Луначарского и Ветеранов.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Ленобласть попала в топ-20 медиарейтинга по теме нацпроектов

Регион занял 18 строчку рейтинга.

Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.

Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.

Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах. 

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Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф

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Медиалогия Ленинградская область

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