Две современные конечные станции и пять новых пунктов продажи проездных билетов открыли в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 года, сообщает «МК в Питере».

В рамках проекта «Идеальная конечная станция» обновили площадки на Заречной улице и Московском шоссе. Теперь в городе работают восемь современных конечных станций, где почти 2000 водителей и кондукторов могут отдохнуть между рейсами.

Также ведется проектирование капитального ремонта диспетчерской станции на Брюсовской улице. Новые пункты продажи проездных билетов открыли в Стрельне, Парголово, на улице Дыбенко, а также проспектах Луначарского и Ветеранов.