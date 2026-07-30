Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как ее автомобиль Audi дважды облили химическими веществами. Девушка подозревает в повреждении машины бывшего молодого человека, с которым рассталась в мае.

По словам петербурженки, после разрыва мужчина продолжал приезжать к ее дому, следить за ней и собирать информацию о ее передвижениях.

В начале июля камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный облил автомобиль неустановленным составом. Спустя две недели аналогичный случай повторился. Более едкое вещество повредило лакокрасочное покрытие машины.

Бывший молодой человек отрицает свою причастность. При этом девушка утверждает, что во время личного разговора записала его признание. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.