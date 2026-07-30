weather 22.5°
$

Главная / Новости / Жительница Петербурга обвинила бывшего в преследовании и порче иномарки

Новости Происшествия

Жительница Петербурга обвинила бывшего в преследовании и порче иномарки

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как ее автомобиль Audi дважды облили химическими веществами. Девушка подозревает в повреждении машины бывшего молодого человека, с которым рассталась в мае.

По словам петербурженки, после разрыва мужчина продолжал приезжать к ее дому, следить за ней и собирать информацию о ее передвижениях.

В начале июля камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный облил автомобиль неустановленным составом. Спустя две недели аналогичный случай повторился. Более едкое вещество повредило лакокрасочное покрытие машины.

Бывший молодой человек отрицает свою причастность. При этом девушка утверждает, что во время личного разговора записала его признание. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Вам будет интересно
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре. Ночью 12 сентября 2024...
28.06.2026
1455

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

Вам будет интересно
Клещи продолжают атаковать жителей Ленобласти и Петербурга
Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю.  За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге...
30.07.2026
65

Теги

загрязнение атмосферы эконадзор

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться