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Словак переоделся в женщину, чтобы зарезать бывшую жену в России

Уроженца Словакии в возрасте 50 лет задержали в Калининграде по обвинению в нападении с ножом на бывшую супругу в Уфе.

По версии следствия, мужчина приревновал женщину и решил ее убить. Чтобы скрыть свою личность, он надел парик, женский спортивный костюм и медицинскую маску.

Обвиняемый подкараулил бывшую супругу возле припаркованного автомобиля и нанес ей не менее девяти ударов ножом в шею, грудь и лицо. Женщина выжила благодаря сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его задержали сотрудники полиции.

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