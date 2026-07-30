Уроженца Словакии в возрасте 50 лет задержали в Калининграде по обвинению в нападении с ножом на бывшую супругу в Уфе.

По версии следствия, мужчина приревновал женщину и решил ее убить. Чтобы скрыть свою личность, он надел парик, женский спортивный костюм и медицинскую маску.

Обвиняемый подкараулил бывшую супругу возле припаркованного автомобиля и нанес ей не менее девяти ударов ножом в шею, грудь и лицо. Женщина выжила благодаря сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его задержали сотрудники полиции.