Систему видеонаблюдения развернут на 1 834 избирательных участках Санкт-Петербурга во время голосования с 18 по 20 сентября, сообщает spb.aif.ru.

За происходящим в режиме реального времени будут следить 3668 IP-камер. На каждом участке установят по две камеры российского производства с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой. Данные будут передаваться по защищенным волоконно-оптическим линиям связи. Для каждого участка выделят отдельный канал.

В установке оборудования задействованы более 100 специалистов. Особая осторожность требуется при проведении работ в исторических зданиях Санкт-Петербурга.

На время голосования техническая поддержка перейдет на круглосуточный режим. На случай отключения электричества предусмотрено резервное питание, а записи будут дублироваться на карты памяти.

Камеры направят на урны, места выдачи и хранения бюллетеней. Кабинки для тайного голосования в кадр попадать не будут.