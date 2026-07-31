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В Петербурге установят 3668 камер на участках для голосования

Систему видеонаблюдения развернут на 1 834 избирательных участках Санкт-Петербурга во время голосования с 18 по 20 сентября, сообщает spb.aif.ru.

За происходящим в режиме реального времени будут следить 3668 IP-камер. На каждом участке установят по две камеры российского производства с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой. Данные будут передаваться по защищенным волоконно-оптическим линиям связи. Для каждого участка выделят отдельный канал.

В установке оборудования задействованы более 100 специалистов. Особая осторожность требуется при проведении работ в исторических зданиях Санкт-Петербурга.

На время голосования техническая поддержка перейдет на круглосуточный режим. На случай отключения электричества предусмотрено резервное питание, а записи будут дублироваться на карты памяти.

Камеры направят на урны, места выдачи и хранения бюллетеней. Кабинки для тайного голосования в кадр попадать не будут.

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Сергей Перминов о транспортной комиссии в Ленобласти: «Теневые» услуги создают риски на дорогах и наносят урон бюджету

В Ленинградской области появится Межведомственная транспортная комиссия, которая займется наведением порядка в сфере перевозок. Новый орган объединит работу полиции, Ространснадзора, налоговой и других ведомств, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, анализировать ДТП с автобусами и грузовиками, повышать безопасность на дорогах. Работу комиссии возглавит вице-губернатор Денис Седов, а ее деятельность будет находиться на личном контроле губернатора Александра Дрозденко.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает создание Межведомственной транспортной комиссии в Ленобласти, насколько серьезной проблемой являются нелегальные перевозчики для региона, и какие меры сегодня наиболее востребованы для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

«Меры противодействия нелегальным перевозкам остаются актуальными для нашего обширного региона, как крупного транспортного узла. Такие «теневые» услуги не только создают прямые риски на дорогах, но и наносят урон бюджету. Поэтому комплексная, межведомственная работа здесь важна для эффективности выявления «серых» зон, быстрой и четкой координации действий», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что меры обеления направлены на повышение безопасности перевозок, на снижение числа инцидентов на дорогах, на поддержание честной конкуренции, что важно и для устойчивого развития отрасли, и качества услуг для пассажиров. При выявлении лазеек адаптируется и нормативное регулирование, позволяя «закрывать» схемы, маскирующие один тип деятельности под другие.

«Транспортная сфера обязана быть прозрачной, чтобы отвечать современным вызовам. Не является нормальным, когда водители и ведомства не вполне понимают, как перевозятся пассажиры и грузы. И наоборот, для клиента должна быть полная ясность, кем и как оказыватеся транспортная услуга. Здесь нет места недосказанностям, так что у комиссии важная и актуальная функция», – резюмировал Сергей Перминов

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Сергей Перминов Ленинградская область

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