weather 21°
$

Главная / Новости / Петербуржец отправится в колонию за оставление места ДТП

Новости Происшествия

Петербуржец отправится в колонию за оставление места ДТП

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения за ДТП на Пискаревском проспекте и оставление места аварии.

Мужчина находился за рулем без водительского удостоверения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. После ДТП водитель скрылся с места аварии.

В суде мужчина признал вину и рассказал, что согласился подвезти малознакомого человека, а во время поездки отвлекся от управления автомобилем.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
5091

Теги

ДТП Санкт-Петербург
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов о транспортной комиссии в Ленобласти: «Теневые» услуги создают риски на дорогах и наносят урон бюджету

В Ленинградской области появится Межведомственная транспортная комиссия, которая займется наведением порядка в сфере перевозок. Новый орган объединит работу полиции, Ространснадзора, налоговой и других ведомств, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, анализировать ДТП с автобусами и грузовиками, повышать безопасность на дорогах. Работу комиссии возглавит вице-губернатор Денис Седов, а ее деятельность будет находиться на личном контроле губернатора Александра Дрозденко.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает создание Межведомственной транспортной комиссии в Ленобласти, насколько серьезной проблемой являются нелегальные перевозчики для региона, и какие меры сегодня наиболее востребованы для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

«Меры противодействия нелегальным перевозкам остаются актуальными для нашего обширного региона, как крупного транспортного узла. Такие «теневые» услуги не только создают прямые риски на дорогах, но и наносят урон бюджету. Поэтому комплексная, межведомственная работа здесь важна для эффективности выявления «серых» зон, быстрой и четкой координации действий», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что меры обеления направлены на повышение безопасности перевозок, на снижение числа инцидентов на дорогах, на поддержание честной конкуренции, что важно и для устойчивого развития отрасли, и качества услуг для пассажиров. При выявлении лазеек адаптируется и нормативное регулирование, позволяя «закрывать» схемы, маскирующие один тип деятельности под другие.

«Транспортная сфера обязана быть прозрачной, чтобы отвечать современным вызовам. Не является нормальным, когда водители и ведомства не вполне понимают, как перевозятся пассажиры и грузы. И наоборот, для клиента должна быть полная ясность, кем и как оказыватеся транспортная услуга. Здесь нет места недосказанностям, так что у комиссии важная и актуальная функция», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Ленобласть последовательно наращивает контакты с Вьетнамом
Александр Дрозденко обменялся меморандумами об установлении дружественных отношений с Председателем Народного совета провинции Лангшон Социалистическо...
29.07.2026
227

Теги

Сергей Перминов Ленинградская область

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться