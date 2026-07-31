Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения за ДТП на Пискаревском проспекте и оставление места аварии.

Мужчина находился за рулем без водительского удостоверения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. После ДТП водитель скрылся с места аварии.

В суде мужчина признал вину и рассказал, что согласился подвезти малознакомого человека, а во время поездки отвлекся от управления автомобилем.