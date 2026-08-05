В Красноярске подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учащихся 5–7 классов. Победителями стали Леонид Маркелов из школы №14 Выборгского района и Злата Наргизян из ЦО «Кудрово» Всеволожского района.
Финальный этап конкурса включал деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги и другие активности. Ребята также посетили филиал Национального центра «Россия» и поучаствовали в квесте «Время больших перемен».
Фото: Движение Первых | Ленинградская область, ВК
Торжественную церемонию закрытия конкурса посетил Президент России Владимир Путин. Он поздравил победителей и пообщался с финалистами.
В августе победители конкурса «Большая перемена» отправятся в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Педагоги-наставники ребят получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.