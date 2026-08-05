Мастера коммерческой организации будут судить во Всеволожском районе за нарушение правил безопасности при строительных работах, в результате которого погиб человек.

Трагедия произошла 17 февраля 2026 года во время монтажа железобетонных стоек. По версии следствия, мастер допустил подъем металлической стойки без проверки исправности стропы и не проконтролировал, чтобы рабочие находились вне опасной зоны.

Во время работ стропа грузоподъемного крана порвалась, после чего бетонная стойка упала на одного из сотрудников. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.