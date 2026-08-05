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Новости Происшествия

Мастера строительной компании будут судить за гибель рабочего во Всеволожском районе

Мастера коммерческой организации будут судить во Всеволожском районе за нарушение правил безопасности при строительных работах, в результате которого погиб человек.

Трагедия произошла 17 февраля 2026 года во время монтажа железобетонных стоек. По версии следствия, мастер допустил подъем металлической стойки без проверки исправности стропы и не проконтролировал, чтобы рабочие находились вне опасной зоны.

Во время работ стропа грузоподъемного крана порвалась, после чего бетонная стойка упала на одного из сотрудников. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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Ленинградская область Всеволожский район
Новости Происшествия

Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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