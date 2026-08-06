Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.