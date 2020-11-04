Что мы празднуем 4 ноября в День народного единства?

4 ноября россияне отмечают День народного единства. Что же мы празднуем? К сожалению, внятного ответа на этот вопрос не может дать большинство граждан РФ. Историческая сторона праздника мало кому известна. Ivbg.ru рассказывает, что же такое День народного единства
Что произошло 4 ноября?
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
Как поляки появились на русских землях?
День народного единства был учрежден в память о событиях 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года. В конце XVI века династия Рюриковичей прервалась: в 1598 году скончался бездетный сын Ивана Грозного Федор Иоаннович. Страна осталась фактически без управления. Трон занял Борис Годунов — боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича. Однако для знати права Годунова на высшую власть являлись нелегитимными. Тогда «на горизонте» начали появляться самозванцы, выдававшие себя за погибшего младшего сына Ивана Гроздого Дмитрия. Держава переживала политические и экономические кризисы.
В 1605 году в России появился первый «воскресший» сын Ивана Грозного — самозванец Лжедмитрий I, который при поддержке казаков и повстанцев въехал со свитой в столицу и венчался на царство в Успенском соборе. Продержался на троне правитель недолго — в 1606 году он был убит заговорщиками. Но вскоре появился новый самозванец — Лжедмитрий II. Он с польско-литовскими отрядами отправился в поход на Москву, но ему не удалось захватить столицу.
Тем временем в 1609 году польский король Сигизмунд III вторгся на русские земли, часть которых оказалась под контролем польско-литовских войск. В конце-концов в 1611 году бывший царь Василий Шуйский и его братья принесли присягу польскому королю, а бояре впустили иноземные войска в Москву. Зимой того же года, после призыва Патриарха Гермогена защитить Церковь и Отечество, было создано Первое народное ополчение. Но ополченцам не удалось освободить столицу от интервентов. Было собрано новое ополчение.
Кто такие Минин и Пожарский?
Нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом дать отпор врагу.
С изгнанием поляков из Москвы завершился период Смутного времени, продолжавшийся примерно 15 лет. В феврале 1613 года на престол России взошел царь Михаил Романов, первый представитель династии Романовых.
Когда появился праздник?
В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов распорядился отмечать 4 ноября (22 октября по старому стилю) день Казанской иконы Божией Матери, которая помогла избавить Москву и Россию от нашествия поляков в 1612 году. Икона также почиталась как покровительница дома Романовых.
В советские годы 4 ноября не отмечалось. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
В России праздник был учрежден Федеральным Законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Учреждение праздника поддержал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.
Что же мы празднуем?
Одним из объяснений того, почему 4 ноября называется «Днем народного единства», дается в пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника:
Но, по сути, День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Причем церковной традиции почитания религиозной святыни. Но это почти никого не заботит, как и весь праздник в целом. В 2013 году исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что большинство россиян (54%) воспринимают 4 ноября всего лишь как «обычный выходной» и не считают этот день праздничным. И ситуация не меняется: 3 ноября 2017 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым россияне не понимают, почему в ноябре три выходных дня. Вспомнить название праздника смогли лишь 12% респондентов.