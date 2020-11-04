Что мы празднуем 4 ноября в День народного единства?

4 ноября россияне отмечают День народного единства. Что же мы празднуем? К сожалению, внятного ответа на этот вопрос не может дать большинство граждан РФ. Историческая сторона праздника мало кому известна. Ivbg.ru рассказывает, что же такое День народного единства

Что произошло 4 ноября?

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Как поляки появились на русских землях?

День народного единства был учрежден в память о событиях 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года. В конце XVI века династия Рюриковичей прервалась: в 1598 году скончался бездетный сын Ивана Грозного Федор Иоаннович. Страна осталась фактически без управления. Трон занял Борис Годунов — боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича. Однако для знати права Годунова на высшую власть являлись нелегитимными. Тогда «на горизонте» начали появляться самозванцы, выдававшие себя за погибшего младшего сына Ивана Гроздого Дмитрия. Держава переживала политические и экономические кризисы.

В 1605 году в России появился первый «воскресший» сын Ивана Грозного — самозванец Лжедмитрий I, который при поддержке казаков и повстанцев въехал со свитой в столицу и венчался на царство в Успенском соборе. Продержался на троне правитель недолго — в 1606 году он был убит заговорщиками. Но вскоре появился новый самозванец — Лжедмитрий II. Он с польско-литовскими отрядами отправился в поход на Москву, но ему не удалось захватить столицу.

Тем временем в 1609 году польский король Сигизмунд III вторгся на русские земли, часть которых оказалась под контролем польско-литовских войск. В конце-концов в 1611 году бывший царь Василий Шуйский и его братья принесли присягу польскому королю, а бояре впустили иноземные войска в Москву. Зимой того же года, после призыва Патриарха Гермогена защитить Церковь и Отечество, было создано Первое народное ополчение. Но ополченцам не удалось освободить столицу от интервентов. Было собрано новое ополчение.

Кто такие Минин и Пожарский?

Нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом дать отпор врагу.

«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело».

На пост главного воеводы Второго народного ополчения был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. Неудача первого ополчения ничуть не пугала народ, а даже наоборот. Тысячи человек самых разных национальностей встали под знамена Минина и Пожарского и отправились походом на Москву, чтобы изгнать польских захватчиков. 4 ноября 1612 года ополченцы взяли штурмом Китай-город в Москве и изгнали польские войска.

По преданию, войско Второго ополчения вошло в Москву с Казанской иконой Божией Матери, которая стала покровительницей войной-освободителей. Уверенность, что благодаря именно иконе поляков удалось изгнать, была столь глубока, что Пожарский построил на краю Красной площади храм в честь святыни — Казанский собор.

Почему так важно 4 ноября?

С изгнанием поляков из Москвы завершился период Смутного времени, продолжавшийся примерно 15 лет. В феврале 1613 года на престол России взошел царь Михаил Романов, первый представитель династии Романовых.

Когда появился праздник?

В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов распорядился отмечать 4 ноября (22 октября по старому стилю) день Казанской иконы Божией Матери, которая помогла избавить Москву и Россию от нашествия поляков в 1612 году. Икона также почиталась как покровительница дома Романовых.

В советские годы 4 ноября не отмечалось. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В России праздник был учрежден Федеральным Законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Учреждение праздника поддержал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Что же мы празднуем?

Одним из объяснений того, почему 4 ноября называется «Днем народного единства», дается в пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника:

«4 ноября 1612 года воины народного ополчения <…> продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.»

Но, по сути, День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Причем церковной традиции почитания религиозной святыни. Но это почти никого не заботит, как и весь праздник в целом. В 2013 году исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что большинство россиян (54%) воспринимают 4 ноября всего лишь как «обычный выходной» и не считают этот день праздничным. И ситуация не меняется: 3 ноября 2017 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым россияне не понимают, почему в ноябре три выходных дня. Вспомнить название праздника смогли лишь 12% респондентов.