Рождественский стол: какие блюда должны быть на столе?

Близится Рождество – один из самых семейных праздников. Это отличный повод, чтобы собрать всех родственников за одним столом. Еще издревле праздничный стол было принято накрывать белоснежной скатертью, а садиться за трапезу разрешалось только после восхода первой звезды. Ivbg рассказывает, как следует оформить стол на Рождество и какие блюда должны быть непременно.

Оформление стола на Рождество

Ранее считалось, что стол обязательно должен быть накрыт белой скатертью, подчеркивающей торжественность праздника, однако в наши дни скатерть может быть любого цвета. При декорировании можно использовать пшено и солому: солома символизирует хлев, в котором родился Иисус Христос, а пшеница считается символом изобилия на следующий год. Кроме того, с четырех сторон кладут чеснок – символ, отгоняющий злых духов.

Стол можно украсить белыми свечами в нарядных подсвечниках, а также еловыми ветками или рождественским венком. Используют для этой цели и шишки, новогодние шары, банты, колокольчики и ленты. Салфетки можно сложить в виде ангелов или ёлочек. Цветовую гамму желательно выдержать в общем стиле.

Блюда на Рождество

Всего блюд должно быть, по меньшей мере, двенадцать, однако обязательными считают узвар (или взвар), а также сочиво или кутью – эти древние рождественские блюда считаются традиционными.

Узвар готовят из сухофруктов с добавлением мёда, иногда его заменяют сбитнем. Приготовление узвара не требует особых знаний или умений, а рецепты незначительно разнятся между собой. Как правило, достаточно прокипятить сушеные фрукты и ягоды или залить их кипятком и дать настояться. В уже остывший напиток добавляют мед и подают к столу.

Стоит отметить, что сочиво и кутья на Рождество – это одно и то же. Кутья считается христианским блюдом и приготавливается на многие христианские праздники, такие как Сочельник, Крещение, Старый Новый год, а также на поминки усопших. Ею принято начинать и заканчивать праздничные трапезы. На Рождество принято готовить «Бедную» или Рождественскую кутью, также именуемую сочиво.

Сочиво – это сваренные в меду зерна злаков. Издревле его было принято готовить на вечер, 6 января, после завершения Рождественского поста, в последний день которого было принято отказываться от пищи до появления первой звезды в небе. С сочива начиналась праздничная трапеза. Считается, что само слово «Сочельник» происходит от именования этого блюда.

В традиционный рецепт сочива входят:

Зерна пшеницы – 1 стакан,

Мед – 3 ст.л.,

Сухофрукты по вкусу,

Мак – 100 гр.,

Очищенные грецкие орехи, фундук, кешью – 100 гр.

Зерна необходимо хорошо растолочь в ступе, подливая немного теплой воды, чтобы отошла оболочка пшеницы. После этого ядро отделяют от шелухи, просеивая и промывая. Рассыпчатую постную кашу варят на воде, добавив 2-3 стакана воды.

Мак растирают до получения молочка (или перемалывают с помощью блендера), добавляют мед, перемешивают и кладут в кашу. Истолченные орехи и запаренные кипятком сухофрукты добавляют в самом конце. Подают это блюдо холодным.

Согласно традиции, очищенные зерна пшеницы необходимо замочить в воде вечером 5 января, а утром сменить воду и поставить на огонь. Варят зерна для сочива около пяти часов. Однако в современном мире, особенно, перед праздниками в магазине можно приобрести уже очищенные и частично обработанные зерна в пакетах, что сильно облегчает процесс приготовления.

Кроме того, ранее на рождественском столе присутствовали двенадцать блюд, по количеству апостолов. Во главе стола ставили сочиво, а затем шли основные блюда:

постные блины;

вареники;

домашняя колбаса;

рыба;

свиная голова с хреном;

молочный поросенок;

жаркое;

домашняя колбаса;

медовые пряники;

колядки;

узвар;

студень.

В настоящее время обязательным считается узвар и сочиво, а прочие блюда подают в зависимости от желания и семейных традиций. В основном, это разнообразные мясные блюда, пироги на молоке и масле, жирная рыба и сладкие десерты. В некоторых странах обязательным атрибутом является запеченный гусь и блюда из свинины.

Чего не должно быть на рождественском столе?

Ни в коем случае на рождественском столе не должно быть алкогольных напитков. Традиционный перечень блюд можно изменять на свое усмотрение, главное помнить, что стол должен быть богатым, а вечерняя трапеза – первым и последним приемом пищи в этот день.