Чистый четверг. История и традиции праздника

Чистый четверг, четвертый из дней Страстной недели, в 2022 году выпал на 21 апреля. Ivbg.ru расскажет краткую историю появления этого дня, а также его основные традиции и приметы для всех православных людей.

История Чистого четверга

Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Иисус собрал двенадцать апостолов на Тайную вечерю. Иисус в своих учениях неоднократно упоминал, что необходимо вести смиренный образ жизни и любить ближнего своего. Именно поэтому на Тайной вечере Христос омыл ноги собравшимся и разделил с ними трапезу, которая состояла из хлеба с вином. Кроме того, в тот же день Иисус рассказал своим ученикам, что кто-то из них вскоре предаст своего учителя. Он даже знал его имя, но предпочёл не произносить вслух. Вскоре так и произошло.

Верующие почитают этот день. Считается, что в Чистый четверг происходит очищение и прощение перед страшной казнью Иисуса Христа, которого предал Иуда.

Что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг принято молиться, очищая этим свою душу. Кроме того, как многие знают, в этот день принято наводить генеральную уборку в доме. Начинать же Чистый четверг всем верующим рекомендуется с посещения церкви.

Многие знают, что можно делать в Чистый четверг, но далеко не все задаются вопросом о запретах в четвёртый день Страстной недели. Так, например, строго запрещено начинать печь куличи или красить яйца до начала генеральной уборки или во время неё. Кроме того, по понятным причинам нельзя нарушать пост. Когда начинается приготовление праздничных блюд, очень сложно устоять от соблазна попробовать что-нибудь, но до конца Страстной недели, самой строгой недели всего Великого поста, делать это запрещено.

Также не рекомендуется откладывать домашние дела по уборке «на завтра». Хозяйкам также запрещается замачивать белье на ночь или оставлять грязную посуду. Поскольку пост продолжается, следует также продолжать воздерживаться от увеселительных мероприятий.