Руины Ленобласти: 10 разрушающихся памятников культуры на территории региона

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Этот праздник появился в 1983 году. Мы решили не делать подборку самых красивых памятников региона. Ведь про Староладожскую крепость и Выборгский замок знает чуть ли не каждый второй. Редакция ivbg.ru собрала фото разрушающихся памятников Ленобласти, чтобы напомнить жителям региона и ответственным за реконструкцию, что красота вовсе не вечна
Старинная усадьба Демидовых в Тайцах
Где: поселок Тайцы, Гатчинский район
Крепость Копорье
Где: село Копорье, Ломоносовский район
Троицкая церковь в Волосовском районе
Где: Волосовский район
Ропшинский дворец
Где: поселок Ропша, Ломоносовский район
Девонская церковь
Где: деревня Хотнежа, Волосовский район
Доминиканский монастырь в Выборге
Где: Выборг
Выборгский кафедральный собор
Где: Выборг
Волковицкая башня
Где: поселок Волковицы, Ломоносовский район
Крепость «Тронгзунд»
Где: Высоцк, Выборгский район
Церковь прихода Каннельярви
Где: поселок Каннельярви, Выборгский район