Руины Ленобласти: 10 разрушающихся памятников культуры на территории региона

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Этот праздник появился в 1983 году. Мы решили не делать подборку самых красивых памятников региона. Ведь про Староладожскую крепость и Выборгский замок знает чуть ли не каждый второй. Редакция ivbg.ru собрала фото разрушающихся памятников Ленобласти, чтобы напомнить жителям региона и ответственным за реконструкцию, что красота вовсе не вечна

Старинная усадьба Демидовых в Тайцах

Где: поселок Тайцы, Гатчинский район

Крепость Копорье

Где: село Копорье, Ломоносовский район

Троицкая церковь в Волосовском районе

Где: Волосовский район

Ропшинский дворец

Где: поселок Ропша, Ломоносовский район

Девонская церковь

Где: деревня Хотнежа, Волосовский район

Доминиканский монастырь в Выборге

Где: Выборг

Выборгский кафедральный собор

Где: Выборг

Волковицкая башня

Где: поселок Волковицы, Ломоносовский район

Крепость «Тронгзунд»

Где: Высоцк, Выборгский район

Церковь прихода Каннельярви

Где: поселок Каннельярви, Выборгский район