Последние дни Великой Отечественной войны в фотографиях

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Этому дню предшествовало почти четыре года смертей, голода, слез, страха и надежды. 16 апреля 1945 началась Берлинская наступательная операция. 25 апреля 1945 года советские бойцы на реке Эльба встретились с вооруженными силами США, пришедшим с западного фронта. 2 мая, через 16 дней после начала операции, Берлинский гарнизон капитулировал. А 9 мая на датский остров Борнхольм был высажен советский десант, принявший капитуляцию немецких войск на острове

Во время победоносного похода по Западной Европе советские войска оставляли таблички с расстояниями до Берлина и Москвы. На фото до немецкой столицы осталось всего 165 километров. Победа была близко, но у фашисткой армии еще оставалось около 223 дивизий и бригад. Многие советские солдаты так и не увидели салют на День Победы.

Фото: советская армия на подступах к Берлину

Путь в Германию лежал через братскую русскому народу Сербию.

Последней остановкой перед немецкой территорией была Австрия. 16 марта начинается Венская наступательная операция по штурму Вены. На пути к столице Австрийской части Третьего рейха была разгромлена 6-я танковая армия СС. В начале апреля на территории Чехословакии советские войска с ожесточёнными боями продвигаются дальше на запад. 7 апреля подступают к пригородам Вены, где встречают упорное сопротивление немцев. Начинаются тяжёлые бои за Вену, которая была взята 13 апреля.

Фото: советские войска топчут фашистский флаг на подступах к Вене

Несколько дней улицы немецкой столицы озаряло пламя после выстрелов из автоматов и танков. Стены тряслись от проезжающей военной техники и разрывающихся снарядов авиации.

Фото: советский танк на улице Берлина

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. В течение семи дней советские войска с союзниками с Западного Фронта отвоевывали улицу за улицей, дом за дом. 30 апреля Гитлер покончил с жизнь. На следующий день об этом узнали немецкие солдаты. Они массово сдавались советским войскам.

Фото: пленные немецкие солдаты на улице Берлина

В 6 часов утра 2 мая генерал артиллерии Вейдлинг в сопровождении трёх немецких генералов перешёл линию фронта и сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он написал приказ о капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до частей противника, обороняющихся в центре Берлина. По мере доведения этого приказа до обороняющихся сопротивление в городе прекращалось. К концу дня войска 8-й гвардейской армии очистили от противника центральную часть города. Отдельные части, не пожелавшие сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но были уничтожены или рассеяны. По улицам Берлина торжественной колонной проехались советские танки. Имитация

Фото: танки 3-й гвардейской танковой армии в Берлине

С начала Берлинской наступательной операции советские войска потеряли в бою 78 291 человек. Еще 274 184 человека получили ранения. Также советская сторона потеряла 1997 танков 2108 орудий и минометов, 917 боевых самолётов, 215,9 тыс. единиц стрелкового оружия. Радость от победы омрачалась горечью потерь.

Фото: солдат на развалинах Берлина

В день окончания Берлинской операции было сделано знаменитое фото «Знамя победы над Рейхстагом». Многие ошибочно принимают его за живое фото, но на самом деле оно постановочное. Военный фотограф Евгений Халдей 2 мая попросил троих случайных солдат помочь сделать фотографии. Этими солдатами оказались бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

Фото: Мелит Кантария и Михаил Егоров с одним из штурмовых флагов.

Советские бойцы и их союзники еще несколько дней праздновали победу над врагом. Весь город был исписан фразами на русском и английском языке. Конечно немцы не пожелали оставлять такую память в своей столице и вскоре уничтожила все послания красной армии.

Фото: автографы советской армии на колонне здания в Берлине

Фото: советский солдат оставляет свой автограф

Красноармейцы раздавали еду жителям Берлина, веселились, смеялись, вспоминали погибших друзей и родных.

Фото: советский солдат кормит жителей Берлина

Фото: солдаты стреляю из личного оружия в честь победы



Фото: солдаты отмечают на фоне немецкой бакалеи

Фото: залп фуражек в честь победы над немцами

Фото: солдаты празднуют победу

Некогда прекрасный Берлин потерял свое лицо за годы продолжительной войны. Немецким властям пришлось долго восстанавливать облик города из-за истощенного бюджета. Германский народ еще не знал, что их ждет разделение на ГДР и ФРГ, возведение и разрушение стены и другие политические трудности.

Фото: разрушенный Берлин в мае 1945 года

Вскоре после победы, 24 июня 1945 г. в Москве состоялся парад. На прошедшей в июле — августе 1945 года Потсдамской конференции руководителей СССР, Великобритании и США была достигнута договорённость по вопросам послевоенного устройства Европы.

Фото: салют на Москвой в день окончания войны