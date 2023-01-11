Наедине с природой. Заповедники Ленобласти, которые стоит посетить

Сегодня, 11 января, проходит День заповедников и национальных парков России. Именно в этот день в 1917 году в нашей стране с целью охраны соболя в Бурятии был создан первый государственный природный заповедник – Баргузинский. С тех пор на территории РФ появилось множество таких мест, а том числе в Ленобласти. Рассказываем о четырех из них, в каждом из которых есть на что полюбоваться.

Нижне-Свирский заповедник

Нижне-Свирский заповедник является одним из самых больших в Ленобласти. Его площадь составляет более четырехсот квадратных километров. Огромная территория заповедника лежит на древних террасах Ладожского озера на правобережье реки Свири в нижнем её течении на территории Лодейнопольского района 47 региона. Большую часть площади покрывают маленькие и большие болота, произрастают осоки, кустарники и мхи — природа нетронутая и первозданная, так что, очутившись здесь, напрочь забываешь о существовании небоскрёбов и мегаполисов. Местами встречаются лесные острова среди болот, а просторы близ мелководья извилистой речки стали отличным домом для бурых медведей, лосей, глухарей, барсуков, ладожской кольчатой нерпы.

Больше всего примечателен Нижне-Свирский, безусловно, пернатыми лесными жителями: нетронутый уголок природы облюбовали 244 вида птиц. Рыбу из реки ловит чёрный аист, а в небе вьётся орлан-белохвост, занесённый в Красную книгу России. Кстати, говоря о рыбе, просто нельзя не отметить то, что здесь обитают щука, плотва, окунь, ёрш и озёрная форель.

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Заказник Мшинское болото

В месте, где лес разделяет реки Оредеж и Ящеру, в начале 80-х годов было принято решение создать государственный заказник. Так в 1982 году там появилось Мшинское болото. Своё название заказник оправдывает с лихвой, ведь около двух третей территории покрывают верховые болота, поросшие чахлой сосной. Но не стоит думать, что ландшафт Мшинского выглядит однообразно или печально. Найдётся здесь девять крупных озёр и сеть быстрых ручейков, которые наполняют лиственный лес звонким журчанием. В самом центре заказника расположились два крупных озера Вялье и Стречно.

Однако главной ценностью Мшинского считаются самые разнообразные виды животных и растений, которые занесены в Красную книгу: здесь на площади в 60 с лишним тысяч гектаров обитают птицы скопа, беркуты, чёрные аисты, чернозобая гагара, большой кроншнеп, филины и выпь. Ну а необычную флору представляют башмачки, лосняк Лозеля, пальцекорник Трауштейнера.

Гладышевский заказник

Гладышевский заказник раскинулся почти на 8500 гектаров в бассейне реки Гладышевки на территории двух субъектов России — Санкт-Петербурга и Ленобласти. Заказник чарует своей нетронутой красотой благодаря тому, что в своё время место сделали одной из особо охраняемых территорий РФ. Здесь-то и обитают те представители фауны, что одним лишь своим присутствием делают речку ценной — жемчужной. На порогах селится пресноводный моллюск — жемчужница — королева перламутра и речного жемчуга. А всего в заказнике встречается 108 видов птиц и 31 вид млекопитающих, три вида земноводных и три вида пресмыкающихся.