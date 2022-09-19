День оружейника в России: история праздника и интересные факты

День оружейника — это профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. Ivbg расскажет интересные факты и историю праздника.

История праздника

День оружейника — это профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. Он ежегодно отмечается 19 сентября начиная с 2012 года.

Дата празднования 19 сентября выбрана в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила, как покровителя небесного воинства.

Дмитрий Медведев 3 декабря 2011 года подписал Указ «Об установлении Дня оружейника», который устанавливал новый профессиональный праздник, «в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости государства».

Интересные факты

Праздник появился в России благодаря Михаилу Тимофеевичу Калашникову — создателю легендарного автомата АК-47.

Владимир Путин 25 мая 2010 года посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному предприятию «Ижмаш». Там он лично пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского оружейника. Премьер-министр пообещал, что такой день появится в календаре.

Сегодня этот профессиональный праздник особенно отмечают в российских городах, где действуют оборонные предприятия: Ижевск и Тула. Здесь в этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты.

В Туле в 2012 году в честь праздника около здания Музея оружия была заложена Аллея славы знаменитых оружейников.

А в Ижевске на берегу пруда установлен Памятник ижевским оружейникам.

С идеей установить памятник производителям российского оружия выступил генеральный директор ОАО «Ижевский машиностроительный завод» Владимир Гродецкий, посетовавший, что в России есть много памятников советскому и российскому оружию, а вот памятника его производителям — нет.

Справка

Оборонно-промышленный комплекс России — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

В 2007 году объём реализации ОПК России составил $18,6 млрд, из них $11,6 млрд приходилось на государственный заказ, $7 млрд — на экспорт.

В оборонной промышленности России работают около 2,5 — 3 млн человек.

Именно поэтому День оружейника — важное и значимое событие для всех специалистов данной отрасли.