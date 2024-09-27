День воспитателя: история праздника и интересные факты

День воспитателя и всех дошкольных работников — это профессиональный праздник в России. Он отмечается ежегодно 27 сентября. Ivbg.ru рассказывает об истории праздника и интересных фактах.

История праздника

День воспитателя и всех дошкольных работников был учреждён 27 сентября 2004 года. Идея создания праздничной даты — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и дошкольное детство в целом. Сейчас торжество отмечается во всех регионах России. Его празднование проходит и на официальном уровне. Дата, 27 сентября, выбрана неслучайно — она приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге, который открыли на Васильевском острове осенью 1863 года.

Интересные факты