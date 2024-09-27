День воспитателя: история праздника и интересные факты

День воспитателя и всех дошкольных работников — это профессиональный праздник в России. Он отмечается ежегодно 27 сентября. Ivbg.ru рассказывает об истории праздника и интересных фактах.
История праздника
День воспитателя и всех дошкольных работников был учреждён 27 сентября 2004 года. Идея создания праздничной даты — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и дошкольное детство в целом. Сейчас торжество отмечается во всех регионах России. Его празднование проходит и на официальном уровне. Дата, 27 сентября, выбрана неслучайно — она приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге, который открыли на Васильевском острове осенью 1863 года.
Интересные факты
- Часто утверждается, что первый детский сад в России был открыт Аделаидой Симонович. Это не соответствует действительности — её учреждение появилось в 1866 году.
- Детский сад С. Люгебиль был действительно первым на территории современной России, но не на территории Российской империи: первый в Российской империи детский сад был открыт в Гельсингфорсе в 1859 году.
- Осенью 2003 года в Петербурге прошло празднование Дня воспитателя в честь 140-летия первого в городе детского сада. После этого во все регионы РФ было разослано письмо с предложением сделать праздник общенациональным.
- В 2008 году Московским колледжем социологии было проведено исследование — «Считаете ли вы необходимым появление в календаре профессионального праздника для дошкольных работников?» . «За» высказались 81,6 % воспитателей. Представители других профессий — 66,7 % .