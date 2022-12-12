Елка — это основной элемент новогодних праздников. Традиционно зимнюю красавицу наряжают всей семьей. Но очень часто перед людьми стоит выбор: какую елку выбрать — искусственную или живую. Редакция ivbg.ru собрала основную информацию, чтобы читателям было проще выбрать подходящий вариант.

Настоящая ель

Специалисты советуют приобретать живую ель, так как отсутствует возможность нанести ущерб экологии. Деревья на продажу выращиваются в специально организованных для этого местах.

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Живую елку можно приобрести в лесничествах, магазинах и на елочных базарах. Отметим, что легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии:

разрешительный талон на торговлю;

кассовый аппарат;

подробный прайс-лист;

линейка для замера дерева;

упаковочный материал;

книга отзывов и предложений.

Продавцы базаров предлагают покупателям елки или сосны на выбор. Классическая елка имеет стойкий запах хвои, но она быстрее осыпается по сравнению с сосной. Сосна обойдется дешевле, но основным минусом является наличие большого количества смолы. Также жители Ленобласти могут приобрести нормандские ели, отличительной особенностью которых являются плоские иголки и пушистость деревьев, и пышные датские пихты с короткой хвоей. Последние обойдутся жителям Ленобласти дороже, чем отечественные.

Стоимость елки зависит от высоты и места продажи. Например, в Северной столице жилые елки продуют в районе тысячи рублей за метр.

Для удачного выбора новогодней красавицы нужно следовать следующим рекомендациям:

ветки должны быть эластичными и хорошо гнущиеся;

ствол, как и ветки, должен иметь иголки;

при разламывании иголки появляется сильный приятный запах хвои;

если на срезе ствола имеется широкая затемненная полоска, значит дерево простоит недолго;

иголки при тряске не должны осыпаться.

Негативный момент — вместе с деревом можно принести в дом насекомых. Чаще всего они не опасны ни для человека, ни для домашних питомцев. Опасность представляют лишь иксодовые клещи, но наличие их базарных елках маловероятно. Для собственной уверенности можно замочить ель на три-четыре часа, а затем стряхнуть насекомых.

Свежая елка может простоять в квартире около восьми дней, а сосна – 12. Для того, чтобы деревья дольше простояли в первоначальном виде, их необходимо устанавливать подальше от источников тепла. Также есть специальные методы подкормки, например, добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.

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После завершения праздников для елок имеются специальные пункты переработки, которые могут правильно утилизировать дерево.

Искусственная елка

Главный плюс искусственной елки — долговечность. Она может передаваться из поколения в поколение. Но не стоит забывать, что при производстве искусственных деревьев образуется углеродный след, который в больших количествах приводит к изменению климата.

Стоимость искусственной елки зависит от ее размеров, дизайна, материала, из которого она изготовлена и от страны-производителя. Также на стоимость влияет количество ярусов и веток. Наиболее дешевыми являются изделия из азиатских стран, наиболее дорогими — из США и Европы. Средняя цена ненастоящей елки высотой 1,55 метра составляет — от четырех до 15 тысяч рублей.

Виды искусственных новогодних елок:

Литые елки. Отличительная черта — ветки отливают в отдельных формах, а после собирают воедино. Литая из пластика хвоя максимально похожа на натуральную. Иголки этой искусственной елки не колючие, что очень важно для семей, где есть маленькие дети. 10 лет считаю скором службы, но по факту получается гораздо дольше. Их выпускают, в основном, европейские производители, но есть и российские аналоги. Литые елки можно заказать в интернет-магазинах, на сайтах изготовителей или купить в магазине ближе к новогоднему сезону. Отметим, что литые елки – удовольствие не из дешевых, но они того стоят.

Елки из пленки ПВХ. Они имеют мягкую хвою. Сырьем для них является поливинилхлоридная твердая пленка (rigid PVC film). Основные производители – Китай и Тайвань. Причем тайваньский вариант может быть изготовлен из более качественной пленки, имеющей плотную структуру. Такие елки долговечнее, так как иголки у них отличаются большей прочностью. Елки из пленки ПВХ безопасны, они не воспламеняются и не разлагаются. Их смело можно приобретать семьям, где есть дети. Срок службы – пять лет. Цены на эти изделия считаются демократичными.

Елки из лески. Этот вид елок был очень популярен в советские времена. Правда, тогда они внешне напоминали ершики для мытья посуды. С тех пор искусственные деревца заметно усовершенствовались. Елка из лески очень прочная, но достаточна колючая. При этом ее ветки не слеживаются и не сминаются. Производят такие елки в основном в России. Срок годности – 15 лет. Стоимость елки из лески относится к средней категории.

Оптоволоконные елки — искусственные деревца со встроенными в ветки нитями оптоволокна. Через эти нити проходит свет, и елка, можно сказать, светится изнутри. Оптоволоконные елки получают питание от сети с помощью адаптера. Напряжение минимальное – 12 Вт, что обеспечивает безопасность использования изделия. Благодаря такому эффекту оптоволоконные елки не нуждаются в электрических гирляндах. Страна-производитель, в основном, – Китай. Срок гарантии – 10 лет. Стоимость несколько превосходит средний ценовой сегмент.

Для выбора искусственной елки необходимо знать:

товар является качественным, если при тряске, подергивании веток, иголки и другие части елки не остаются у вас в руках;

искусственная ель не имеет запаха;

упаковка изделия должна содержать информацию о химических веществах, из которых елка состоит, а также об обработке искусственного дерева антивоспламеняющимися веществами. Напомним, что электрическую гирлянду можно повесить только на огнеустойчивую ель!

этикетка должна информировать покупателя о дате изготовления, содержать сведения об изготовителе с контактными данными, куда вы можете направить претензию. Информация должна быть написана на русском языке.

Выбор довольно обширный, поэтому каждый покупатель найдет идеально подходящий для себя вариант.