Топ-10 предновогодних книг по версии ivbg.ru

Новый 2023 год все ближе и ближе, однако не у всех есть новогодние настроение. Редакция ivbg составила топ-10 лучших книг, которые помогут пропитаться атмосферой грядущего праздника.

1.»Новогодняя сказка», Хельга Патаки

Новогодняя история о том, как плохо быть одному, как важно иметь рядом близкого человека или существо. Ведь одиночество — это просто ничего. Хельга Патаки написала очень славную историю, с которой можно делать все, что угодно: можно прочитать с удовольствием, можно подвести философский базис, можно вывести мораль, а можно просто поделиться «Новогодней сказкой» с друзьями — и всем от этого будет счастье. По-моему, это самое главное — когда историей хочется поделиться и чтобы всем было счастье. Совсем как у Хельги.

2.»Правдивая история Деда Мороза», Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак

Сказочная повесть Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» была награждена почетной грамотой в номинации «Проза» на Всероссийском конкурсе произведений для детей и юношества «Алые паруса» в 2007 году и дипломом лауреата малой премии «Заветная мечта» в 2008 году.

Действие повести охватывает целое столетие. Волею случая инженер-путеец Сергей Иванович Морозов раз в году превращается в Деда Мороза. Вместе с ним мы проживаем XX век и ступаем в век XXI, а перед нашими глазами проходит история нашей страны, яркая и мрачная, победная и трагическая, знакомая и незнакомая.

3. «Рождество и красный кардинал», Фэнни Флэгг

Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т.Кэмпбелл бежит из холодного и сырого Чикаго на юг, в гостеприимный Затерянный Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. И жители городка тоже весьма необычны. Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная птичка по имени Джек.

Дамы городка тайно творят добро, объединившись в эзотерическое общество под названием «Крупные Горошинки». А сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной светской жизни. Вместе с приближением Рождества начинают происходить удивительные события, которые изменят жизнь не только Освальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья. Роман Фэнни Флэгг — странная, притягательная, теплая рождественская сказка, полная самого обычного волшебства, которое под силу многим, стоит только очень захотеть. Книга для всех, кто стосковался по доброму слову и красивой истории.

4. «Снегурочка», Александр Островский

Вы представляете себе Новый год без Снегурочки? А Деда Мороза без нее? Так из народной сказки о ледяной девочке, благодаря Александру Николаевичу и родился всеми нами любимый образ новогодней внучки. По этой сказке Римский-Корсаков написал гениальную оперу в 1880 году.

5. «Рождество с неудачниками», Джон Гришэм

Кто не знает Джона Гришэма — короля судебного триллера, автора множества бестселлеров, изданных едва ли не во всех странах мира? Но на этот раз автор выступает совершенно в ином жанре — как создатель ироничной и увлекательной «сказки для взрослых». Такого Гришэма вы еще не знали. Он показал комический хаос, в котором пребывает семейная пара, пытаясь в последние часы перед праздником организовать незапланированную вечеринку для встречи с женихом дочери. В книге поднимается проблема неумеренных трат и зависимости современного человека от маркетинга. По ней снят одноименный фильм — семейная комедия с Джейми Ли Кертис.



6. «Пусть идет снег», Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в «Вафельную», а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного баристы.

7. «Рождественская шкатулка», Пол Ричард

Молодая семья Эвансов, поселившаяся по объявлению в старинном особняке богатой вдовы Мэрианн Паркин, обнаруживает в новом для себя месте множество удивительных вещей. Древние экземпляры Библии, картины в дорогих рамах, шкатулку с таинственными письмами неизвестному адресату. Дело происходит под Рождество, Ричард, Кери и их четырехлетняя дочь Дженни вместе с хозяйкой дома готовятся встретить праздник, как вдруг происходит страшное — Мэрианн умирает. Но перед смертью она открывает Эвансам великую тайну, перед которой меркнет даже горечь утраты.

8. «Девочка со спичками», Ханс Кристиан Андерсен

Есть на свете сказки, которые делают людей добрее. Вы держите в руках одну из них. «Девочка со спичками» — самая пронзительная история великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Она, как щемящий звук флейты, затрагивает струны любой души, вызывая светлые слёзы. Классический рождественский сюжет о бедной сиротке, бродящей по нарядным улицам накануне Нового года, приобрёл под гениальным пером Андерсена совершенно новое звучание. Всем известно, что желание, загаданное новогодней ночью, обязательно сбывается. Исполнилось и заветное желание девочки со спичками: она получила, наконец, любовь, заботу и тепло, которых ей так не хватало.

9. «Дары волхвов», О. Генри

«Дары волхвов» — прекрасная история о жертвенности во имя любви. Суть повествования выражает сущность всего христианского учения, основанного на главенстве этого великого чувства. Реминисценция к истории о волхвах подчеркивает рождественский дух, которым пропитан весь рассказ.

10. «Рождественские туфли», Донна Ванлир

«Рождественские туфли» — прекрасная, вдохновенная книга, которую можно с удовольствием почитать и в праздник, и в будний день. Это история о двух совершенно разных людях, чьи судьбы пересеклись лишь однажды в рождественский вечер. Один из них ищет способ вернуть семью, которой долго не уделял внимания, в то время как семья другого пытается примириться с потерей матери и жены.

Американская писательница Донна Ванлир убеждает нас в том, что даже незначительное на первый взгляд событие может навсегда изменить жизнь. Это повесть о надежде, о вере и прежде всего о любви, которая превозмогает самую сильную сердечную боль.

Ранее в ivbg писали о том, как встретить новый год в одиночку.