Всем известно, что русский поэт Александр Сергеевич Пушкин умер в результате ранения на дуэли с кавалергардом Жоржем Шарлем Дантесом. Роковое событие произошло 8 февраля 1837 года в Петербурге на Черной речке. Пуля французского монархиста прошла сквозь шейку бедра знаменитого поэта и попала в живот. В то время медицина не была настолько продвинута, чтобы спасти человека от подобных ранений, поэтому через несколько дней Пушкин скончался. Сейчас есть множество версий того, из-за чего возник конфликт между мужчинами. Редакция ivbg.ru собрала несколько из них, а также узнала, как развивались события после происшествия.

Согласно официальной версии, Пушкина задели ухаживания Дантеса за его женой Натальей Николаевной Гончаровой. Но не только это повлияло на итоговые события. В тот период у поэта начались проблемы с деньгами. Совместный проект «Современник» Пушкина, Жуковского, Гоголя и других тоже не достиг успеха. Также упал престиж поэта среди общественности — его постоянно «полоскали» в печати. В результате этого Пушкин за 1836 год чуть не устроил несколько дуэлей, но друзья вовремя пришли на помощь. Накалили обстановку и послания — пасквили, которые были разосланы анонимно.

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л.Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена» — гласило письмо.

Смысл послания такой: отправители потешаются, что якобы Пушкину наставили рога. И сделал это не кто иной, как сам царь — его величество Николай I. Это можно понять при упоминании Дмитрия Нарышкина, который сдавал свою жену «в аренду» монарху. Интересно, что в последствии Натали Гончарова действительно стала любовницей правителя. Имена шутников-отправителей до сих пор не известны.

Пушкин решил, что анонимом является приемный отец Дантеса и отправил ему письмо, в котором красочно расписал свое отношение к персоне получателя, тем самым вызвав на дуэль. Поэт знал, Луи Геккерн не имел право стреляться, поэтому вызов переадресовался Жоржу. Но поединок был отменен из-за предстоящей свадьбы кавалергарда с сестрой Натальи Екатериной Гончаровой.

Но на этом история не закончилась. Слухи продолжали ходить, положение Пушкина в обществе и в денежном плане было шатким. Ухаживания Дантеса за супругой поэта продолжились. В какой-то момент мужчина даже подстроил свидание: уговорил подругу Натальи Николаевны Идалию Полетику пригласить ту на чай, а самой уехать из дома. Так и произошло. Жена Пушкина в ходе встречи сбежала от Дантеса домой, где рассказала мужу о случившемся. После этого Пушкин направил второй вызов на дуэль, который закончился смертью знаменитого творца.

Версии причин конфликта между Пушкиным и Дантесом

Но бытуют и другие версии. Это связано с тем, что у этого события было много свидетелей, каждый из которых имел свое видение ситуации.

Сохранились записи того времени, которые написал князь Александр Васильевич Трубецкой. Они были знакомы по частным встречам в высших кругах. Известно, что Трубецкой приходился близким приятелем Дантеса. В рассказе князя говорится, что Пушкин вовсе не ревновал свою жену к французу. Напротив, он сам был влюблен в сестру Натальи Александру, которая не отличалась красотой, зато была умна и влюблена в молодого поэта еще до его женитьбы. Трубецкой утверждал, что Дантес раздражал Пушкина своими манерами. По словам князя, ухаживания француза за женой русского поэта ограничивались записками, что было нормальным для того времени.

Через некоторое время после свадьбы Жоржа с сестрой Натальи Екатериной супруги решили покинуть Россию. С ними хотела уехать и Александра. Именно это, по мнению Трубецкого, привело к дуэли. А учитывая тот факт, что отношения Пушкина и Александры были тайной, официальной причиной была названа якобы связь между французом и Натальей Николаевной.

Также есть версия, принадлежащая потомку Жоржа Дантеса барону Лотеру де Геккерну Дантесу. Он проводил исследования, в ходе которых выяснил, что Пушкин сходил с ума от любви к своей супруге. Хоть его чувства и были искренними, он пытался «подстроить» молодою женщину «под себя». Одним из доказательств своей версии, он привел фрагменты писем поэта, адресованных теще.

«Обязанность моей жены — подчиняться тому, что я себе позволю», — пишет Пушкин матери Натальи.

Автор книги «Из зарубежной пушкинианы» Владимир Фридкин в своем произведении писал, что после женитьбы Пушкин осознал, что Наталья его не любила. Об этом и были его письма к теще. Но поэт верил, что со временем они станут счастливы вместе. Интересно, что его жена соответствовала идеалам Пушкина: она напоминала героиню романа «Евгений Онегин» Татьяну Ларину — спокойную, тихую и преданную женщину. Но поэту было важно, чтобы Натали оставалась верна ему душевно.

В начале ноября 1836 года Пушкин получил анонимное письмо, в котором сообщалось о неверности его любимой супруги. После этого у Пушкина с Натальей произошел разговор, в ходе которого молодая женщина призналась супругу в том, что принимала ухаживания со стороны Дантеса. Это был страшный удар для великого гения поэзии, который привел к утрате смысла жизни. Он не желал смерти Дантесу, он сам хотел умереть. Об этом факте есть несколько упоминаний. Одно из них сделал русский писатель и драматург Сологуб.

«Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел», — значилось в его записях.

Николай Иванович Павлищев — муж сестры Пушкина Ольги Сергеевны, также заметил у поэта отрицательный настрой к жизни.

«Он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив…», — писал зять поэта.

Теорию о желании Пушкина попрощаться с жизнью опровергает заведующая мемориальным музеем-квартирой Пушкина Галина Седова. Женщина написала книгу, которая посвящена последним месяцем жизни поэта. В доказательство своей версии она приводит факт о том, что в день дуэли Пушкин просил перевести свои пьесы для журнала. Также в роковой день поэт на протяжении нескольких часов болтал с писателем Борисом Федоровым, которого недолюбливал. Она расценила подобное действие, как попытку для Александра Сергеевича «потянуть» время.

Согласно другой версии, после знакомства Пушкин и Дантес стали хорошими приятелями. Через некоторое время в Северной столице начали ходить слухи о желании барона Луи Геккерна усыновить кавалергарда. Сплетни гласили, что мотивы совсем не благие: Дантес должен был доносить информацию, полученную при общении в высших кругах.

После того, как Пушкин услышал об этом, то сразу отправился к Николаю I. Беседа была долгой. О деталях никто не знает. Но, несмотря на просьбу монарха не предпринимать никаких действий, Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль.

Как сложилась судьба участников дуэли

Пушкин скончался 10 февраля от перитонита. Перед этим он успел получить прощение монарха, а также обещание позаботится о его семье после кончины поэта. На церемонию прощания пришло большое количество народа, но вход в церковь осуществлялся только по пригласительным билетам. Через некоторое время творческого деятеля похоронили во Псковской губернии.

После того, как о поединке между Пушкины и Дантесом стало известно общественности, француза, а также секунданта русского поэта Данзаса предварительно приговорили к смертной казни. Но все обошлось.

Данзаса за заслуги перед родиной и смягчающие вину обстоятельства содержали под арестом, а позже вернули к службе. После 40-х годов он не поладил с начальством и был отправлен в Тенгинский полк, где оказался прямым начальником Михаила Юрьевича Лермонтова.

Жорж был выслан обратно во Францию. За супругом отправилась его жена Екатерина, родная сестра Натали Гончаровой. Они вернулись в родную деревню Дантеса. Через несколько лет, в 40-х годах, он неожиданно стал депутатом Учредительного собрания партии Луи-Наполеона Бонапарта, а позже вступил в должность сенатора.

Жорж прожил безбедную жизнь в окружении детей и внуков, дожив до 83-летнего возраста. Своей вины в смерти Пушкина так и не признал. По его словам, благодаря дуэли он сделал успешную карьеру. Присутствовало только одно «но». Одна из дочерей Дантеса увлеклась творчеством гениального русского поэта. А узнав, что родной отец убил Пушкина, до конца жизни его ненавидела.

Поединок Пушкина и Дантеса вошел в историю, как одна из самых известных дуэлей в России.