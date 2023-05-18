Путеводитель Ivbg.ru по музеям Ленобласти

Музеи как хранилища артефактов появились еще в античности, но для широкой публики они открылись только в XVIII веке. Представленные в них предметы обеспечивают связь между эпохами, интегрируя прошлое в настоящее. Вместе с этим экспонаты позволяют людям осознать сходства и различия современности с прошлым и найти социокультурные знаки, соответствующие современности. В связи с этим редакция Ivbg.ru составила путеводитель по основным музеям Ленинградской области.

Бокситогорский район

Пикалевский краеведческий музей

Пикалевский краеведческий музей был открыт в 1978 году. Располагает богатой коллекцией, которая начала формироваться в 1978 году. Основой собрания стала коллекция школьного музея деревни Спирово Бокситогорского района, которая насчитывала более 1000 экспонатов. В основном это были предмета быта и этнографии, документы и фотографии по истории Великой отечественной войны. В настоящее время коллекция музея насчитывает более 15 000 экспонатов.

Место фактического нахождения: 187600, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Пикалево, ул. Советская, 14

Режим работы: вторник — суббота 10.00 — 18.00, воскресенье, понедельник — выходные дни.

Телефон: +7(81366)40023

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/pikalevskiy-kraevedcheskiy-muzey

Музей «Астрача, 1941»

Музей «Астрача, 1941» является единственным музеем Великой Отечественной войны в восточной части Ленобласти. Открытие музея состоялось 9 декабря 1975 года — в день освобождения Тихвина в здании бывшей начальной школы.

Место фактического нахождения: Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Пикалево, деревня Астрача, 33

Режим работы: вторник — суббота 10.00 — 17.00, воскресенье, понедельник — выходные дни

Телефон: +7(921)3266115

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-astracha-1941

Волосовский район

Музей-усадьба Н.К. Рериха

Извара — старинная русская усадьба, с которой связаны детские и юношеские годы Н.К.Рериха — знаменитого русского художника. До наших дней сохранились господский дом XVIII века, несколько хозяйственных построек XVIII — XIX веков, старинный парк, а также Училищный дом колонии со встроенной церковью. В настоящее время музей-усадьба включает девять построек. В усадебном доме расположена экспозиция, раскрывающая значение Извары в жизни и творчестве Н.К.Рериха.

Место фактического нахождения: 188414, Ленинградская обл., Волосовский р-н, деревня Извара

Режим работы: с первого мая по 30 сентября со вторника по воскресенье 10.00 -18.00, касса до 17.30, понедельник — выходной

Телефон: +7(81373)73273

Email: [email protected]; [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-usadba-nk-rerikha

Волховский район

Музей истории города Волхова

Музей истории города Волхова был открыт 3 октября 1969 года в особняке Генриха Осиповича Графтио, автора проекта и главного инженера Волховской ГЭС. Фондовая коллекция Музея истории города Волхова составляет более 11 тысяч единиц хранения.

Место фактического нахождения: 187401, Ленинградская обл., Волховский р-н, Волхов, ул. Октябрьская набережная, 27

Режим работы: вторник — воскресенье 10.00 – 16.00 , понедельник — выходной.

Телефон: +7(81363)72442

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-istorii-goroda-volkhova

Новоладожский историко-краеведческий музей

5 ноября 1987 года в городе был открыт Новоладожский историко-краеведческий музей. Первые попытки его создания прослеживаются с довоенного времени. Они связаны с именем Владимира Николаевича Грусланова – офицера, знатока наследия А.В. Суворова, коллекционера. 18 мая 1950 года в Новой Ладоге в здании бывших казарм Суздальского пехотного полка на берегу канала открылся первый музей. Музей, переезжая с места на место, меняя статус, просуществовал до конца шестидесятых годов.

Сегодня музей располагается в двухэтажном доме, принадлежавшем купцу И. Тимофееву, бывшему владельцу местных плитных ломок.

Коллекции музея складывались из даров ладожан, отражают срез местной материальной и духовной культуры. Большая часть музейных предметов относится ко второй половине XIX – середине ХХ века.

Место фактического нахождения: 187450, Ленинградская обл., Волховский р-н, Новая Ладога, ул. Пионерская, 16

Режим работы: вторник — воскресенье 9.30 — 18.00, касса до 17.00, понедельник — выходной, последняя пятница месяца — санитарный день

Телефон: +7(81363)61030; +7(931)5955242

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/novoladozhskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленобласти «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» было образовано на базе Староладожского краеведческого музея, созданного в 1971 году, а также памятников истории и культуры села Старая Ладога. В составе заповедной территории на 190 гектарах находится более 160 объектов культурного наследия, это и историко-архитектурные, и археологические памятники, отразившие тысячелетнюю историю Русского государства.

Сегодня на территории древнего города можно увидеть древнерусские каменные храмы, дохристианские погребальные сооружения и комплексы монастырских построек, руины средневековой крепости и место стоянки первобытного человека. Первоначальную основу музейных коллекций, главным образом, составили материалы археологических раскопок на территории села Старая Ладога и материалы этнографических походов сотрудников музея. Археологическая коллекция является в настоящий момент крупнейшим региональным собранием древностей от каменного века до нового времени.

Место фактического нахождения: 187412, Ленинградская обл., Волховский р-н, село Старая Ладога, Волховский пр-т, 19

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00

Телефон: +7(81363)73524

Email: [email protected]

Адрес сайта: http://ladogamuseum.com/

Всеволожский район

Музей «Невский пятачок»

Музей «Невский пятачок» был основан 7 июля 1963 года по инициативе и при непосредственном участии ветеранов в поселке Дубровка, где в 1941–1943 годах на берегах Невы шли жестокие кровопролитные бои, войска пытались прорвать блокаду Ленинграда.

Музей просуществовал до пожара 1991 года, уничтожившего Дом культуры, в котором он располагался. В 1998 году на основе спасённых от огня экспонатов музей «Невский пятачок» был возрождён. Официальное открытие состоялось в 1999 году.

В фондах музея находятся более 700 экспонатов, среди них различное стрелковое оружие, устройства и приспособления для ведения боевых действий – применявшихся противоборствующими сторонами, а также предметы быта и личные вещи военнослужащих.

Адрес: 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, посёлок Невская Дубровка, ул. Ленинградская, 3

Режим работы: среда — воскресенье 10.00 — 17.00, понедельник, вторник — выходные дни

Телефон: 8(81370)76857

Сайт: http://www.npmuzei.org

Музей-усадьба «Приютино»

Приютино — бывшая усадьба первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств А. Н. Оленина, одна из немногих сохранившихся до наших дней усадеб первой половины XIX века под Петербургом, микрорайон города Всеволожска Ленинградской области (с 1963 года).

Усадьба расположена недалеко от платформы Бернгардовка Ириновского направления Октябрьской железной дороги, на шестом километре Дороги жизни. В ней открыт литературно-художественный музей «Приютино».

17 декабря 1974 года первая экспозиция, посвящённая дому Олениных, была открыта в двух залах главного усадебного дома. Был также заказан проект реставрации главного усадебного дома и ротонды над молочным погребом. Были выявлены прямые потомки А. Н. Оленина и с их помощью в музее появились материалы — портреты, личные вещи семейства Олениных.

Тогда же привели в порядок парк: сделали дорожки, облагородили деревья. С годами «Приютино» стало полноценным музеем с богатыми фондами, яркой интерьерной экспозицией и чудесными пейзажами вокруг.

Адрес: 188641, Ленинградская обл., Всеволожск, Усадьба Приютино, 1

Телефон: +7(81370)29500; +7(921)6305086

Режим работы: вторник — воскресенье 10.00 — 18.00, касса работает до 17.30, понедельник — выходной. Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/literaturno-khudozhestvennyy-muzey-usadba-priyutino

Выборгский район

ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»

Выборгский объединённый музей-заповедник — Выборгский замок — Ялкала. С октября 2015 года музеи Выборгский замок и Ялкала входят в состав Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Выборгский объединённый музей-заповедник».

Выборгский замок основан в 1293 году во время третьего шведского Крестового похода. Замок — главная достопримечательность Выборга, а его донжон, башня святого Олафа — общепризнанный символ города.

Сейчас в главном корпусе замка расположился Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города: здесь проходят концерты, фестивали, рыцарские турниры.

Представители сообщают, что в настоящее время Башня Святого Олафа закрыта на реставрацию.

Адрес: 188800, Ленинградская обл., Выборг, остров Замковый, 1.

Телефон: +7(81378)21515

Режим работы: касса — с 9.50 до 17.15, музей — с 10.00 до 18.00, выходной — понедельник.

e-mail: [email protected]

Сайт: vyborgmuseum.org

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Редкой красоты скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны фон Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Ландшафт острова Твердыш, на котором находится музей-заповедник, уникален. По мнению геологов, скалы острова являют собой мощные выходы гранита на поверхность, а их живописный и необычный рельеф, дающий множество поводов для версий и фантастических легенд, сформирован ледником и последующими постледниковыми землетрясениями.

В мире парка Монрепо во всем многообразии гармонично сосуществуют различные эпохи и культурные традиции от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

Адрес: 188800, Ленинградская обл., Выборг, парк Монрепо, 19

Режим работы: вход в парк открыт ежедневно, без выходных и праздников. В летний период (с 1 мая по 30 сентября) — с 09.00 до 20.00, с 20.00 до 22.00 — парк открыт только на выход.

Телефон: +7(81378)20539

Email: [email protected]

Сайт: http://www.parkmonrepos.org/

Историко-этнографический музей «Ялкала» – Выборгский музей-заповедник

Музей-заповедник «Ялкала» находится в поселке Ильичево Выборгского района. Экспозиция музея рассказывает о Советско-финской (Зимней) войне, археологии региона, истории и этнографии коренного населения Карельского перешейка.

Адрес: 188838, Ленинградская обл., Выборгский р-н, посёлок Ильичево

Режим работы: с 10.00 до 18.00, без выходных

Телефон: +7(812)9177743

Сайт: vyborgmuseum.org

Гатчинский район

Музей «Дом станционного смотрителя»

Дом станционного смотрителя — это первый в нашей стране музей литературного героя. По архивным документам и повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» здесь воссоздана атмосфера почтово-дорожного быта ХIХ века.

Все вещи подлинные. В отдельном корпусе размещена экспозиция «Почта России второй половины ХIХ века».

Адрес: 188356, Ленинградская обл., Выра, Большой пр., 32 А

Режим работы: вторник — воскресенье 10.00 — 18.00, касса закрывает в 17.00, понедельник — выходной

Телефон: +7(931)2875466; 8(81371)62338

Email: [email protected]; [email protected]

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/index.php/node/62

Историко-мемориальный музей–усадьба П.Е. Щербова (закрыт на реставрацию)

Историко-мемориальный музей в Гатчине, филиал ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство». Размещён в усадьбе художника-карикатуриста П. Е. Щербова и является одним из оригинальных произведений начала XX века, выполненном в стиле северного модерна. Первая экспозиция была открыта в 1992 году.

Экспозиция музея состоит из двух разделов: краеведческого и мемориального. В краеведческом разделе («История Гатчины конца XIX — начала XX вв.») рассказывается об истории Гатчины, её архитектуре. В мемориальном разделе развёрнуты выставки «П. Е. Щербов — жизнь и творчество», «Мемориальный кабинет П. Е. Щербова».

Адрес: 188300, Ленинградская обл., Гатчина, ул. Чехова, 4

Режим работы: с 23 июля 2020 года музей закрыт для проведения реставрационных работ.

Телефон: +7(81371)20864 (на период реставрации отключён)

Email: [email protected]; [email protected]

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/istoriko-memorialnyy-muzey-usadba-pe-scherbova

Музей «Домик няни А.С. Пушкина»

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» — это единственный музей в мире, посвященный крепостной женщине — крестьянке, няне великого поэта. Музей был открыт 3 июля 1974 года.

Изба, в которой находится музей, была выделена семье Арины Родионовны в 1795 году господами Ганнибалами-Пушкиными за ее хорошую службу. Здесь она жила с мужем и детьми.

Из поколения в поколение в этой избе жили родственники Арины Родионовны. В начале 1950-х годов домик выкупила Наталья Михайловна Ныркова, понимая его ценность, добилась, чтобы домик сделали музеем. Изба уникальна, так как ей более 200 лет. С той поры сохранились стены, практически шесть венцов по всему периметру, а пол, потолок, крыша были заменены после двух реставраций.

Адрес: 188355, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, деревня Кобрино, 27

Телефон: +7(931)3103133

Режим работы: с 1 мая по 30 сентября вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, касса закрывается в 17.30, понедельник — выходной

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-domik-nyani-pushkina

Электронная почта: [email protected]

Музей-усадьба «Рождествено» (закрыт на реставрацию)

Село Рождествено расположено на трассе Киевского шоссе в 35 км южнее Гатчины, при слиянии рек Оредеж и Грезны. Рождествено в начале XVIII века принадлежало царевичу Алексею Петровичу. Название Рождествено появилось в 1713-1716 годах после строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В 1797-м Павел I подарил имение Н.Е. Ефремову, при котором в 1825 построен усадебный дом в стиле классицизма.

В 1974-м в помещениях усадебного дома разместился общественный музей истории колхоза им. В.И. Ленина. В 1992 году здесь открылся Набоковский зал, где экспонировались фотографии из семейных альбомов, подлинные вещи из Вырской усадьбы Набоковых. В 1999-м в музее была развернута стационарная выставка «От Пушкина к Набокову».

Место фактического нахождения: 188356, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, село Рождествено, ул. Музейная, 1

Режим работы: с 1 июня здание музея закрыто для посещения на время проведение реставрации, которая продлится до 1 декабря 2024 года. Есть возможность посетить экскурсию по усадебному парку

Телефон: +7(931)0044253

Email: [email protected]

Адрес сайта: http://rozhdestvenomuseum.ru/

Музей-усадьба «Суйда»

Музей-усадьба «Суйда» с 1999 года занимает несколько комнат бывшей усадьбы А.П. Ганнибалла.

В Суйде А.П. Ганнибал безвыездно поселился после выхода в отставку и жил здесь до самой смерти в 1781 году. Экспозиция музея-усадьбы «Суйда» состоит из нескольких разделов, главный из которых посвящен А.П. Ганнибалу и его многочисленным потомкам.

Адрес: 188000, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, посёлок Суйда, ул. Центральная, 4

Режим работы: вторник — воскресенье — c 10.00 до 17.00, касса до 16.30, понедельник — выходной

Телефон: +7(81371)589-70

Email: [email protected]

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-usadba-suyda

Кингисеппский район

Ивангородский музей

Ивангородский музей был создан в 1980 году на основе архитектурных памятников Ивангородской крепости и коллекции графических работ художников И.Я.Билибина и его жены А.В. Щекатихиной-Потоцкой. Сегодня Ивангородский музей располагает тремя музейными объектами: Ивангородская крепость, художественная картинная галерея, музей крепостей. Самым приоритетным объектом является Ивангородская крепость – уникальный памятник русского оборонительного зодчества ХV-ХVII веков.

Постоянная экспозиция музея состоит из восьми деревянных макетов крепостей Северо-западной России, письменной информации, фотографий и найденных при археологических раскопках исторических предметов. Информация уникальная, составлена по старинным картам, гравюрам, рисункам.

Так как Ивангород находится в пограничной зоне для посещения музея требуются паспорт РФ и пропуск. Последний можно получить через портал «Госуслуги» или в Санкт-Петербурге по улице Шпалерная, 62.

Адрес: 188490, Ленинградская обл., Ивангород, Кингисеппское ш., 6\1

Режим работы: крепость с 1 июля по 30 сентября — без выходных с 10.00 до 20.00 (касса до 17.30), малый пороховой амбар (музей в крепости) и художественный музей — вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной. Каждый последний четверг месяца — санитарный день

Телефон: +7(81375)51792; +7(81375)51-374

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/ivangorodskiy-muzey

Кингисеппский историко-краеведческий музей (временно работают только выставочный и мультимедийный залы)

История Кингисеппского краеведческого музея ведет отсчёт с выставки по истории города Кингисеппа, прошедшей в 1950-х в районном Доме Культуры. Позднее, 5 ноября 1960 года, усилиями местной инициативной группы был создан народный музей на общественных началах. В 1966-м музей получил статус государственного и стал называться Кингисеппским историко-краеведческим музеем, филиалом Выборгского областного музея.

В 2009 году на базе музея создан Музейно-информационный и культурный центр коренных народов Кингисеппского района, призванный заниматься вопросами сохранения и развития культур коренных малочисленных народов.

В связи с ремонтными работами, временно, для посетителей работают только выставочный и мультимедийный залы.

Адрес: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 1

Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник, праздничные дни и каждый последний четверг месяца — выходные дни

Телефон: +7(81375)23922; +7(81375)27961

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/kingiseppskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Киришский район

Киришский историко-краеведческий музей

Город Кириши, расположенный на правом берегу реки Волхов — один из самых молодых и красивых городов Ленобласти. Получил статус города 12 января 1965 года. Киришский историко-краеведческий музей был открыт 28 декабря 1972 года к 50-летию образования СССР. Его экспозиция рассказывает об истории города Кириши и Киришского района.

Киришский историко-краеведческий музей за свою историю смог накопить богатый информационный и фондовый потенциал, связанный с культурными традициями и промыслами региона. Значительная и самая интересная часть фондов показана в экспозиции музея. Она помогает посетителям почувствовать дух времени, истории и больше узнать о том месте, где они живут.

Адрес: 187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, Кириши, пр. Ленина, 42

Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной

Телефон: +7(81368)23629; +7(81368)21044

Email: [email protected]

Сайт: https://www.lenoblmus.ru/museums/kirishskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Кировский район

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Музей-диорама основан 7 мая 1985 года в пандусе Ладожского моста.

На художественно-документальном полотне отображены основные события 7-дневных боев (с 12 по 18) за прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Они получили наименование Операция «Искра». Основной фонд насчитывает свыше 11 000 предметов.

Место фактического нахождения: 187342, Ленинградская обл, Кировский м.р-н, г.п. Кировское, тер. шоссе Кола, км 41, 2 — левый берег Невы у Ладожского моста

Режим работы: вторник — воскресенье 10.00 — 18.00 (кассы работают до 17.30), понедельник — выходной

Телефон: диорама +7(81362)69944; панорама +7(81362)69029; выставочный зал +7(81362)25900

Музей «Кобона: Дорога жизни»

Маленькая деревня Кобона вошла в большую историю Великой Отечественной войны. Здесь проходила знаменитая Дорога Жизни, связавшая блокадный Ленинград с Большой землей. По ладожскому льду сотни автомашин вывозили истощенных от голода ленинградцев, доставляли продукты и боеприпасы в осажденный город.

В 1980 году в здании бывшей средней кобонской школы был открыт музей «Дорога жизни», а также музей поэта Александра Андреевича Прокофьева. Общая экспозиционная площадь музея составляет 215 метров. Выставочные площади располагаются на двух этажах в восьми залах.

Адрес: Ленинградская обл., Кировский р-н, деревня Кобона, ул. Староладожский канал, 2-я линия, 2

Режим работы: среда — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник, вторник — выходные дни

Телефон: +7(911)7869016

Музей истории города Шлиссельбурга

Основанный в 1990 году, музей Шлиссельбурга представил на обозрение свою первую выставку в 1995 году. Будучи одним из самых молодых музеев Ленинградской области, он рассказывает об истории одного из старейших городов, облик которого украшают петровские шлюзы, памятник Петру I, панорама крепости Орешек.

Целью деятельности музея является изучение, сохранение и пропаганда памятников материальной и духовной культуры, связанных с историей Шлиссельбурга. Среди основных направлений деятельности музея – работа с молодежью разных социальных и возрастных групп.

Место фактического нахождения: 187320, Ленинградская обл., Кировский р-н, Шлиссельбург, остров Фабричный, 2А

Режим работы: понедельник — суббота с 10.00 до 18.00 часов (касса до 17.00) воскресенье — выходной

Телефон: +7(81362)79391; +7(931)5955486

Email: [email protected]

Лодейнопольский район

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Музей расположен в единственном в России мемориальном парке «Свирская Победа», открытие которого состоялось 7 ноября 1944 года. Парк вместе с военно-историческим музеем был создан по решению Военного Совета Карельского фронта в честь победы на Свири. Он расположен на месте исходного рубежа, откуда началось победоносное наступление наших войск. В парке сохранены 300 метров траншей, пулеметно-стрелковая точка под бетонным колпаком (ДОТ).

На сегодняшний день Лодейнопольский историко-краеведческий музей является филиалом ГБУК ЛО «Музейного агентство». В музее постоянно работают экспозиции: «Природа Лодейнопольского района» «Основание и деятельность Олонецкой судостроительной верфи на Свири». «Уездный город Лодейное Поле» «Быт крестьян Лодейнопольского уезда в конце XIX – начале XX вв.» «Становление Советской власти». «Нижне-Свирская ГЭС – уникальная стройка первых пятилеток» «1005 дней обороны на Свири» (Наш край в годы Великой Отечественной войны).

Место фактического нахождения: 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Лодейное Поле, пр-т Ленина, 122

Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, касса до 17.30, понедельник — выходной. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день

Телефон: +7(81364)21098

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/lodeynopolskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Ломоносовский район

Музей «Копорская крепость» (посещение только в ходе экскурсии, подъём на башни запрещён!)

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Существующая сейчас крепость построена в первой трети XVI в., при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Крепость занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким оврагом речки Копорки. В крепости четыре башни.

«В связи с аварийным состоянием объекта, посещение крепости возможно только в составе организационной экскурсионной группы, подъём на стены и башни крепости запрещён», — сообщают представители музея.

Адрес: 188525 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, село Копорье.

Режим работы: с 1 мая по 30 сентября — с воскресенья по среду с 10.00 до 18.00, с четверга по субботу с 10.00 до 19.00.

Телефон: +7(931)0045239; +7(921)4209935

Email: https://www.lenoblmus.ru/index.php/museums/muzey-koporskaya-krepost

Лужский район

Лужский историко-краеведческий музей

Лужский музей возник в 1977 году как выставка к празднованию двухсотлетней годовщины города Луги. Экспозиция музея рассказывает об истории города, который называется Луга со времен царствования Екатерины II. Особое значение в экспозициях музея имеют разделы, посвященные участию города в крупнейших войнах XX столетия.

Отдельная выставка посвящена выдающимся людям, которые жили и работали в Луге.

Место фактического нахождения: 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, Луга, ул. Красной Артиллерии, 11а

Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, касса до 17.30, понедельник- выходной

Телефон: +7(81372)23641

Email: lugа@lenoblmus.ru

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/luzhskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Подпорожский район

Подпорожский краеведческий музей

В 1965 году в Подпорожском ДК был образован краеведческий кружок. Одна маленькая комната превратилась в уголок истории Присвирья. Именно туда стали поступать первые экспонаты: ткацкий станок, граммофон, монеты и военные реликвии. В декабре 1967 года народный музей открыл двери для посетителей, а в 1969 году решением Подпорожского горисполкома был образован историко-краеведческий музей.

За все годы деятельности музея собран богатый материал по истории Присвирья. Фонды составляют 22 тыс. ед. хранения, наибольший интерес представляют коллекции по археологии, этнографии и нумизматике.

Экспозиции музея охватывают различные периоды истории: от древних времен до наших дней.

Место фактического нахождения: 187780, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Подпорожье, ул. Исакова, 1

Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной

Телефон: +7(81365)20128

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/podporozhskiy-kraevedcheskiy-muzey

Приозерский район

Музей-крепость «Корела»

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове. (Замковый остров до середины XIX века являлся одной из частей двуостровной Кексгольмской крепости.)

В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей.

Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера; большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок, сувенирный магазин, Гостеприимный зал в здании Старого арсенала, а также вышеперечисленные крепостные объекты.

«С 16 января 2023 года в связи с проведением ремонтных работ арки Водяных ворот и до их окончания вход на территорию крепости осуществляется через ворота Круглой башни», — говорится на странице музея.

Место фактического нахождения: 188760, Ленинградская обл., Приозерск, Ленинградское ш., 3

Режим работы: с 1 мая по 30 сентября действует летний режим. С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, с пятницы по субботу с 9.00 по 19.00, в воскресенье с 10.00 по 18.00. Касса перестаёт работать за полчаса до закрытия. Последний четверг месяца — санитарный день

Телефон: +7(81379)37275

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-krepost-korela

Сланцевский район

Сланцевский историко-краеведческий музей

Сланцевский историко-краеведческий музей образован 24 сентября 1975 года, открыт для посещений 6 ноября 1978 года. Музей расположен на 1-ом этаже жилого пятиэтажного дома. Экспозиция музея «История края от Октября до наших дней» посвящена основанию города, зарождению и развитию сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности, событиям Великой Отечественной войны и развитию партизанского движения, природе края. В музее работает выставочный зал, где проходят мероприятия и временные художественные выставки.

Место фактического нахождения: 188565, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, Сланцы, ул. Кирова, 14

Режим работы: вторник — суббота с 10.00 до 18.00, касса до 17.30, воскресенье и понедельник — выходные дни

Телефон: +7(81374)23145

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/slancevskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey

Сосновоборский район

Сосновоборский художественный музей современного искусства

Сосновоборский художественный музей — единственный музей современного искусства в Ленобласти. Он был торжественно открыт 1 ноября 1991 года.

Художественный музей современного искусства уделяет большое внимание детскому творчеству. Им проводятся различные художественные акции и конкурсы, а также музей проводит большую работу по проблемам музейной педагогики.

Место фактического нахождения: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 56а

Режим работы: вторник — суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье, понедельник — выходные дни

Телефон: +7(81369)29065

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/sosnovoborskiy-khudozhestvennyy-muzey-sovremennogo-iskusstva

Тихвинский район

Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

Государственный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова открыт в Тихвине, на родине композитора, 23 июля 1944 года по постановлению правительства к столетию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова.

Дом Римских-Корсаковых построен в 1801 году дедом композитора, в доме сохранились лепные карнизы, двери, печи, полы. В основном фонде музея более 10 тысяч экспонатов. Наибольшую ценность представляют личные вещи Римских-Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, клавиры и партитуры с автографами композитора. В доме хранятся семейные реликвии, во второй гостиной находится подлинный рояль Н.А. Римского-Корсакова фирмы «Беккер».

«Музей открылся после завершения реставрационных работ без постоянной экспозиции. В музее работает стендовая выставка «Хранитель памяти. Дом Н. А. Римского-Корсакова», которая по-новому раскрывает историю усадьбы и отвечает на вопрос, что происходит в музее во время реставрации. Экспозиция музея частично размещена в концертно-выставочном зале «Полковая церковь», — сообщили представители музея.

Адрес: 187500, Ленинградская обл., Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12

Режим работы: вторник- воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной день

Телефон: +7(812)2450504

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/gosudarstvennyy-memorialnyy-dom-muzey-na-rimskogo-korsakova

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей

История Тихвинского краеведческого музея восходит к Музею местной старины, инициатором создания которого в 1913 г. выступил И.П. Мордвинов — «первопроходец» изучения Тихвинского края, педагог. В 1919 г. коллекции частного музея были национализированы. Его приемником стал Тихвинский межрайонный краеведческий музей, открытый при большом стечении народа 23 июня 1919 г. В 1941 г., во время оккупации г. Тихвина немецкими войсками, коллекции музея почти полностью погибли.

Начало нынешнему собранию было положено экспонатами музея школы № 1 г. Тихвина. В декабре 1966 г. в связи с празднованием 25-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков коллекции школьного музея были переданы в дар городу. Таким образом, произошло второе рождение музея.. В настоящее время музей располагается в зданиях архитектурного ансамбля Тихвинского Богородицкого монастыря. С 1995 г. его территория совместно используется музеем и возродившейся общиной монастыря. В настоящее время собрание музея насчитывает около 40 тысяч экспонатов.

Место фактического нахождения: 187555, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, Тихвин, ул. Тихвинская, 1

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника

Телефон: +7(931)0045529; +7(81367)57167; +7(81367)51820

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/tikhvinskiy-istoriko-memorialnyy-i-arkhitekturno-khudozhestvennyy-muzey

Тосненский район

Тосненский историко-краеведческий музей

История музейного дома очень интересна. Построен он в середине XIX в. и назывался «домом кормилицы». Здесь проживала семья Смолиных, молодая хозяйка которых была взята в царские покои в качестве кормилицы будущего императора Николая II. В 1998 году, после реконструкции в этом доме разместился Тосненский историко-краеведческий музей, основанный в 1991 году.

Место фактического нахождения: 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Тосно , пр-т Ленина, 47а

Телефон: +7(81361)21769

Email: [email protected]

Адрес сайта: https://www.lenoblmus.ru/museums/tosnenskiy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey