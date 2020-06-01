Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается Международный день детей (International Children’s Day) или Международный день защиты детей. О его истории и традициях расскажет ivbg.ru.

История праздника

Международный день защиты детей появился в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Швейцарском городе Женева. А в ноябре 1949 года он был учрежден во Франции в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. С 1950 года его отмечают ежегодно.

Флаг Международного дня защиты детей

Зеленый фон символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. Фигурки разного цвета — разнообразие и терпимость. А знак Земли является символом нашего общего дома.

Это не просто праздник, а напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

Согласно данным Организации Объединенных Наций (далее — ООН), большая часть детей живет в семьях, где применяется физическое и психологическое насилие. И каждый десятый ребенок регулярно становится жертвой агрессивного поведения взрослых.

В разных странах дети подвергаются разным опасностям. Уровень детской смертности в наименее развитых странах почти в два раза выше, чем в развивающихся.

Численной детей в России — 35 миллионов человек. Число абсолютно здоровых детей в России от общего количества не превышает 12%, более половины школьников имеют хронические болезни. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Праздник ориентирован на защиту права на жизнь ребенка, на помощь онкологическим больным детям и другие акции поддержки.

Традиции праздника

В Международный день защиты детей проходят массовые гуляния, спортивные соревнования, зачастую с участием родителей.

В этот праздник проходят акции против абортов, в городе Санкт-Петербург 1 июня проходит акция «Белый цветок». Она проводится ежегодно с 2012 года и представляет собой сбор средств для тяжелобольных детей и привлечение внимания общества к проблемам онкологии.

Также организуются театральные представления, дарят воздушные шары и подарки для детей.

Кроме того, в День защиты детей проходят благотворительные концерты и мероприятия. Все собранные денежные средства идут в детские дома, больницы и иные структуры, помогающие детям.