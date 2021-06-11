Про людей и клещей: эксперт рассказала о способах борьбы с заболеваниями, передающимися этими паразитами

Бывший научный сотрудник, а ныне инженер–биотехнолог, последние годы занимающийся клещевыми инфекциями, Наталья написала интересный пост о клещевых инфекциях.

В своём посте эксперт рассказывает, что в России все чаще попадаются люди, которые лечат опасные заболевания типа энцефалита, парацетамолом и чаем с лимоном. Некоторые не хотят уходить на больничный и ложиться в медучреждения из-за работы или других более важных, чем здоровье, дел.

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По словам женщины клещевых инфекций очень много. Помимо энцефалита и боррелиоза, которые более–менее на слуху, это еще и бабезиоз, риккетсиоз, грануцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие.

«Тут как со случайным сексом без презерватива – не факт, что после него у вас найдут СПИД, гепатит С, сифилис и гонорею. Но и не факт что все это пройдёт мимо вас. Возвращаясь к клещам – вероятней всего (и страшнее всего) заработать энцефалит и боррелиоз», — пишет эксперт.

Также она сообщила, что в европейской части России клещи не особо заражены – по разным данным от нескольких процентов до нескольких десятых процента, а умирают от клещевого энцефалита 2 человека из 1000. Однако если вас укусил клещ в Сибири или на Дальнем Востоке, все гораздо грустнее. Вам может достаться дальневосточный энцефалит, а от него из 100 заболевших умирают 80. Эксперт подчёркивает, что такая смертность на востоке связанна с уровнем финансирования медицины и отдалённостью больниц от населённых пунктов.

Далее эксперт рассказывает, как бороться с инфекциями. По ее словам первым рубежом обороны станет прививка от энцефалита.

«Сейчас ее делать уже поздно, а вот если вы про это вспомните в следующем феврале, то, как раз раскачаетесь к сезону ее сделать. Имейте ввиду, что она трёхэтапная – колоть будут три раза, с определённым интервалом. Если вы уже болели энцефалитом, то иммунитет у вас пожизненный. Ну, или если вы заболеете повторно – будете новым словом в медицине. Прививка считается самым действенным, что можно придумать. При наличии выбора берите импортную вакцину. И не поддавайтесь на развод заодно сделать прививку от гепатита, гриппа, черта в ступе. Прививки – не та область, где опт – выгодное дело. От боррелиоза прививку сделать невозможно. Опять–таки, даже если вы уже болели, ничто не мешает вам подцепить его повторно» — пишет она.

Далее эксперт рассказывает поэтапно, что делать, если вас укусил клещ:

Аккуратно вытаскиваем клеща либо ниточкой, либо вот девайсом. Это ручка–лассо. Продаётся в магазинах типа «Сплав». Кто–то их видел в аптеках и зоомагазинах. Принцип работы такой же, как у ниточки. Удобство примерно такое же, некоторым удобнее ниткой. Намочить/забыть взять сложнее, чем с ниткой. В этом смысле девайс удобнее. Главный смысл – вытащить клеща целиком, не оторвав голову, в которой слюнные железы, в которых боррелии либо вирусные частицы, либо еще кто–нибудь кровожадный – ну. Если оторвали голову, выковыривайте ее теперь как занозу, иголкой. Не забудьте прокалить иголку в пламени зажигалки. Засовываем клеща в баночку, флакончик и т.д., лишь бы довезти до лаборатории. Клеща не давим. Сдаём клеща на анализ в СЭС. Если клещ оказался болен, это еще не значит, что вы 100% больны. Но профилактически вас таблетками снабдят. Через 10 дней после укуса сдают кровь на боррелиоз и энцефалит. Метод исследования – ПЦР. Через 2 недели – на иммуноглобулины М к энцефалиту, через З недели – на иммуноглобулины М к боррелиозу. С результатами анализов (положительными) идём к врачу. И не тянем с походом. Тот же самый боррелиоз очень хорошо лечится, если лечить его на ранних стадиях.

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Наталья бонусом рассказывает о главных заблуждениях, о клещевых инфекциях:

клещи не прыгают на вас с деревьев. Они вообще не прыгают. Они заползают из травы, либо с кустов (выше 1–1,5 м на кусте клещ обычно не поднимается).

если у вас энцефалит/боррелиоз, это не заразно для окружающих – можете чихать на них сколько хотите. Но если у вас энцефалит и вы – кормящая мать, есть шанс передать его ребёнку через молоко. Кстати, энцефалит можно заработать, попив коровье и козье молоко (некипячёное).

Также эксперт даёт еще один очень важный совет на последок.