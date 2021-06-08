В Сосновом Бору зарегистрировали случай заражения клещевым боррелиозом

Всего к врачам после укусов клещей обратились 26 жителей Соснового Бора в Ленобласти.

На прошлой неделе по результатам лабораторных исследований в трех клещах обнаружен возбудитель боррелиоза. Один человек заболел боррелиозом, или болезнью Лайма. Об этом сообщает издание “Маяк”.

Вам будет интересно Скажем нет паразитам: как надежно защитить собаку от клещей, даем полезные советы Собаки, в силу своей анатомии, гораздо чаще, по сравнению с людьми, становятся мишенью для иксодовых клещей. Это объясняется меньшим ростом,... 31.05.2021 316

Всего, по данным на 1 июня, с начала сезона от укусов клещей пострадали 2 204 жителя Ленобласти. Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском, Волховском и Гатчинском районах.