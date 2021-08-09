Близится сентябрь, а с ним и День знаний, когда цветочные магазины заполняются цветами, а родители бегают в поисках идеального букета для своего ребенка. Но есть и те, которые хотят подойти к традиционному дару для учителей самостоятельно и творчески. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие необычные букеты можно соорудить к первому сентября.
Так как учеба напрямую связана с канцелярскими принадлежностями, можно оформить букет при помощи карандашей, линеек, угольников и даже маленького глобуса.
Оригинальным будет выглядеть небольшой букет, составленный в деревянной коробке или шкатулке. После того, как цветы отстоят положенное время, в память о празднике у преподавателя останется подставка, которую можно использовать под другие нужды.
Так как с учебой начинается и осень, хорошим вариантом будет подарить букет из сезонных овощей, рябины или опавших листьев.
Приятным сюрпризом для любимого учителя станет сладкий букет своими руками. Цветы и листочки можно оформить из гофрированной бумаги, а середину — конфетой.
Интересной сладкой композицией станет букет из пряников, который необычно выглядит и придется к столу.
Можно отойти от идеи с букетом, подарив коробку конфет или шоколадку, украшенную цветами.
Букет из чая станет не только приятным, но и полезным подарком.
Экзотично выглядит букет из шаров.