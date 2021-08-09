Оригинальные идеи букетов: чем порадовать учителей 1 сентября

Автор: Маргарита Константинова
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Близится сентябрь, а с ним и День знаний, когда цветочные магазины заполняются цветами, а родители бегают в поисках идеального букета для своего ребенка. Но есть и те, которые хотят подойти к традиционному дару для учителей самостоятельно и творчески. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие необычные букеты можно соорудить к первому сентября. 

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Так как учеба напрямую связана с канцелярскими принадлежностями, можно оформить букет при помощи карандашей, линеек, угольников и даже маленького глобуса.

Фото: 2gis.ru
Фото: 2gis.ru
Фото: shop.4florista.ru
Фото: shop.4florista.ru

Оригинальным будет выглядеть небольшой букет, составленный в деревянной коробке или шкатулке. После того, как цветы отстоят положенное время, в память о празднике у преподавателя останется подставка, которую можно использовать под другие нужды.

Фото: 7kazan.prokazan.ru
Фото: 7kazan.prokazan.ru
Фото: flowersmoscow24.ru
Фото: flowersmoscow24.ru

Так как с учебой начинается и осень, хорошим вариантом будет подарить букет из сезонных овощей, рябины или опавших листьев.

Оригинальные идеи букетов: чем порадовать учителей 1 сентября оригинальные идеи, идеи букета, день знаний, букет, 1 сентября

Фото: yandex.by
Фото: yandex.by

Приятным сюрпризом для любимого учителя станет сладкий букет своими руками. Цветы и листочки можно оформить из гофрированной бумаги, а середину — конфетой.

Фото: izhevsk.ru
Фото: izhevsk.ru
Фото: vse-pro-stroyku.sqicolombia.net
Фото: vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Интересной сладкой композицией станет букет из пряников, который необычно выглядит и придется к столу.

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com
Фото: www.pinterest.es
Фото: www.pinterest.es

Можно отойти от идеи с букетом, подарив коробку конфет или шоколадку, украшенную цветами.

Фото: imgirl.ru
Фото: imgirl.ru
Фото: izhevsk.ru
Фото: izhevsk.ru

Букет из чая станет не только приятным, но и полезным подарком.

Фото: http://bukety-iz-chaya.ru
Фото: http://bukety-iz-chaya.ru

Экзотично выглядит букет из шаров.

Фото: ok.ru/group53029974573127/topic/68875561653575
Фото: ok.ru/group53029974573127/topic/68875561653575
Фото: craftology.ru
Фото: craftology.ru
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