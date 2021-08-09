Близится сентябрь, а с ним и День знаний, когда цветочные магазины заполняются цветами, а родители бегают в поисках идеального букета для своего ребенка. Но есть и те, которые хотят подойти к традиционному дару для учителей самостоятельно и творчески. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие необычные букеты можно соорудить к первому сентября.

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Так как учеба напрямую связана с канцелярскими принадлежностями, можно оформить букет при помощи карандашей, линеек, угольников и даже маленького глобуса.

Оригинальным будет выглядеть небольшой букет, составленный в деревянной коробке или шкатулке. После того, как цветы отстоят положенное время, в память о празднике у преподавателя останется подставка, которую можно использовать под другие нужды.

Так как с учебой начинается и осень, хорошим вариантом будет подарить букет из сезонных овощей, рябины или опавших листьев.

Приятным сюрпризом для любимого учителя станет сладкий букет своими руками. Цветы и листочки можно оформить из гофрированной бумаги, а середину — конфетой.

Интересной сладкой композицией станет букет из пряников, который необычно выглядит и придется к столу.

Можно отойти от идеи с букетом, подарив коробку конфет или шоколадку, украшенную цветами.

Букет из чая станет не только приятным, но и полезным подарком.

Экзотично выглядит букет из шаров.