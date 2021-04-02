Как записать ребенка в первый класс в Ленобласти

Прием заявлений для записи детей в первые классы общеобразовательных учреждений в городах Ленобласти начался с 1 апреля 2021 года. Ivbg.ru рассказывает, куда и какие документы нужно отправить для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс.

Запись проходит в несколько этапов: подача заявления, предоставление документов и зачисление ребенка в школу. Подать заявление возможно несколькими способами.

Региональный портал государственных и муниципальных услуг или портал «Современное образование Ленинградской области»

Родителям будущих первоклассников необходимо предварительно зарегистрироваться в ЕСИА (единой системе идентификации и авторизации). Подробную инструкцию о регистрации на портале можно прочитать и скачать здесь. После регистрации в ЕСИА родители смогут самостоятельно, не обращаясь в образовательное учреждение, заполнить данные и направить заявление на один из предложенных порталов: «Госуслуги» или «Современное образование Ленобласти».

Многофункциональный центр

Специалисты центра регистрируют электронное заявление по тем данным, которые предоставляет родитель при предъявлении следующего пакета документов:

оригинал паспорта родителя/оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;

оригинал свидетельства о рождении ребенка/документ, подтверждающий родство заявителя.

Общеобразовательное учреждение

Электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной организации по данным, которые предоставляет родитель при предъявлении следующих документов:

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя, или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя).

Затем заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию, где предоставляет полный пакет документов с указанием даты и времени приема заявления. В перечень документов входят: свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии);

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе);

разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет. Если документы будут предоставлены в установленные в приглашении сроки, то ребенок будет зачислен в школу в течение семи рабочих дней со дня приема документов. Если вам по каким-то причинам вам отказали в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, то для решения спорных вопросов вы может обратиться: в орган местного самоуправления Ленобласти;

в районную конфликтную комиссию.