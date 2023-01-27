27 января мировое сообщество отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В течение нескольких лет нацисты убили миллионы представителей различных этнических и социальных групп. Жертвами Холокоста стали коммунисты, советские военнопленные, евреи, цыгане, венгры, представители сексуальных меньшинств. Наиболее массово убийства происходили в печально известном концлагерь Освенцим, который27 января мировое сообщество отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В течение нескольких лет нацисты убили миллионы представителей различных этнических и социальных групп. Жертвами Холокоста стали коммунисты, советские военнопленные, евреи, цыгане, венгры, представители сексуальных меньшинств. Наиболее массово убийства происходили в печально известном концлагерь Освенцим, который располагался в одноименном городе. Но именно в этот день 78 лет назад заточенные за колючей проволокой люди, готовившиеся к смерти, обрели надежду на жизнь. 27 января 1945 года солдаты советской красной армии подарили свободу нескольким тысячам узников концлагеря Освенцим. располагался в одноименном городе. Но именно в этот день 78 лет назад заточенные за колючей проволокой люди, готовившиеся к смерти, обрели надежду на жизнь. 27 января 1945 года солдаты советской красной армии подарили свободу нескольким тысячам узников концлагеря Освенцим.

Бои под Освенцимом начались 24 января 1945 года. Немцы начали уничтожать лагерь: разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у узников вещами, минировали подходы к Освенциму. 26 января советские войска продвигались по имеющейся карте, согласно которой впереди должен был быть густой лес. Но внезапно лес закончился, и перед Советской армией предстал неизвестный бастион с кирпичными стенами, обнесенный колючей проволокой, за воротами которого виднелись людские силуэты. Наличие построек стало неожиданностью для солдат советской армии, потому что о концлагере знали немногие. Люди до последнего момента не знали, что будут освобождать концентрационный лагерь. В ночь на 27 января 1945 года советские войска вплотную подошли к концлагерю. Уже днем солдаты красной армии взломали ворота лагеря, в котором осталось около семи тысяч человек.

«Все узники выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток», — говорилось в донесении секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову.

«Были и такие, кто не мог подняться: они сидели, прислонившись к стенам барака. Мы и в бараки эти заглянули… Страшное впечатление. Зловоние такое — даже входить туда не хотелось. На нарах лежали люди, которые были не в состоянии подняться и выйти. Воздух и без того жуткий, а к нему еще примешивался какой-то странный запах, может, карболки», — вспоминал Иван Мартынушкин, старший лейтенант, командир пулеметной роты 322-й стрелковой дивизии.

«Я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито», — писал в мемуарах «До и после Освенцима» Василий Петренко, командовавший 226-й стрелковой дивизией.

После освобождения одна часть лагеря была переоборудована в госпиталь для бывших узников, другая — переведена в ведение НКВД и до 1947 служила спецтюрьмой для военнопленных и перемещенных лиц.