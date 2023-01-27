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27 января мировое сообщество отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В течение нескольких лет нацисты убили миллионы представителей различных этнических и социальных групп. Жертвами Холокоста стали коммунисты, советские военнопленные, евреи, цыгане, венгры, представители сексуальных меньшинств. Наиболее массово убийства происходили в печально известном концлагерь Освенцим, который27 января мировое сообщество отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В течение нескольких лет нацисты убили миллионы представителей различных этнических и социальных групп. Жертвами Холокоста стали коммунисты, советские военнопленные, евреи, цыгане, венгры, представители сексуальных меньшинств. Наиболее массово убийства происходили в печально известном концлагерь Освенцим, который располагался в одноименном городе. Но именно в этот день 78 лет назад заточенные за колючей проволокой люди, готовившиеся к смерти, обрели надежду на жизнь. 27 января 1945 года солдаты советской красной армии подарили свободу нескольким тысячам узников концлагеря Освенцим. располагался в одноименном городе. Но именно в этот день 78 лет назад заточенные за колючей проволокой люди, готовившиеся к смерти, обрели надежду на жизнь. 27 января 1945 года солдаты советской красной армии подарили свободу нескольким тысячам узников концлагеря Освенцим.

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Изображение: free-images.com

Бои под Освенцимом начались 24 января 1945 года. Немцы начали уничтожать лагерь: разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у узников вещами, минировали подходы к Освенциму. 26 января советские войска продвигались по имеющейся карте, согласно которой впереди должен был быть густой лес. Но внезапно лес закончился, и перед Советской армией предстал неизвестный бастион с кирпичными стенами, обнесенный колючей проволокой, за воротами которого виднелись людские силуэты. Наличие построек стало неожиданностью для солдат советской армии, потому что о концлагере знали немногие. Люди до последнего момента не знали, что будут освобождать концентрационный лагерь. В ночь на 27 января 1945 года советские войска вплотную подошли к концлагерю. Уже днем солдаты красной армии взломали ворота лагеря, в котором осталось около семи тысяч человек.

«Все узники выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток», — говорилось в донесении секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову.
концлагерь
Изображение: free-images.com
«Были и такие, кто не мог подняться: они сидели, прислонившись к стенам барака. Мы и в бараки эти заглянули… Страшное впечатление. Зловоние такое — даже входить туда не хотелось. На нарах лежали люди, которые были не в состоянии подняться и выйти. Воздух и без того жуткий, а к нему еще примешивался какой-то странный запах, может, карболки», — вспоминал Иван Мартынушкин, старший лейтенант, командир пулеметной роты 322-й стрелковой дивизии.
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Изображение: free-images.com
«Я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито», — писал в мемуарах «До и после Освенцима» Василий Петренко, командовавший 226-й стрелковой дивизией.

После освобождения одна часть лагеря была переоборудована в госпиталь для бывших узников, другая — переведена в ведение НКВД и до 1947 служила спецтюрьмой для военнопленных и перемещенных лиц.

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