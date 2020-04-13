Участники коронавирусного рейда проверили более 500 торговых точек в Выборге

В минувшие выходные, как ранее писал ivbg.ru, в Выборге прошел рейд по выявлению нарушителей коронавирусных ограничений, действующих в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, проверка проходила в присутствии представителей комитета поддержки предпринимательства Выборгского района и УМВД по району. Было проверено более 130 объектов малого и среднего бизнеса.

Уточняется, были выписаны 15 предписаний и составлены 4 материала об административных правонарушениях. Например, сегодня суд рассмотрел протокол в отношении коммерсанта, владеющего магазином теле-радио оборудования на проспекте Ленина. Суд приостановил его работу на 10 дней.

Всего по Выборгскому району проверили более 500 торговых точек, выписано 67 предупреждений и предписаний.