Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке

В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Работники Роспотребнадзора 10 апреля проверили условия проживания мигрантов. После повторных исследований были выявлены дополнительные случаи заражения коронавирусом у других постояльцев.

Напомним, число зараженных в общежитии по данным на 14 апреля составило 35 человек. Сейчас там находятся 472 человека. Как ранее писал ivbg.ru, на место выехали мобильные службы спасения, которые развернули временный госпиталь. Там будут лечить зараженных, чтобы не вывозить их из зоны карантина.