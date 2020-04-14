Прокуроры будут незамедлительно реагировать на подорожание продуктов в России

Региональные прокуроры должны незамедлительно реагировать на повышение цен на социально значимые товары. Соответствующее поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее УФАС проверило цены на лимоны и имбирь в магазинах Ленинградской области. Всего в ведомство поступило 24 жалобы, связанные с ростом цен на указанные категории товаров.