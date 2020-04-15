Коек больше нет: Боткинская больница временно не принимает новых пациентов

Резервные койки в инфекционной больнице имени Боткина остались только для тяжелобольных.

В петербургском комздраве сообщили, что Боткинская больница временно не принимает новых пациентов. Стационар, рассчитанный на 600 человек, сможет взять на лечение только больных определенной категории, например, беременных или тех, кто на диализе, сообщает Фонтанка.

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В ближайшее время пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию начнут принимать в больнице имени Св. Георгия и Александровской больнице. Сейчас медучреждения закрыты на карантин.