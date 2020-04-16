Житель Вещево пытался украсть 27 килограммов меди на заводе в Выборге

16 апреля за попытку похищения медных катушек и обрезков цветного металла с судостроительного завода в Выборге задержан 27-летний житель поселка Вещево.

По версии следствия, он перебросил через забор девять катушек и обрезки медного кабеля общим весом 27 килограммов. Унести украденное он не успел – его сразу задержали. Стоимость похищенного металла – 7 500 рублей.

Задержанный работает слесарем на этом заводе.