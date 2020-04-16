Инспектора Госжилнадзора проверили санобработку жилых домов в Гатчинском районе

Проверены 10 многоквартирных домов в деревне Большие Колпаны, селе Никольское, поселках Вырица и Пудость.

Проверки прошли по адресам, по которым поступали жалобы от граждан на горячую линию Комитета. Жители обращались с заявлениями о несоблюдении графиков уборки мест общего пользования управляющими организациями в связи с эпидемией COVID-19

В ходе осмотра многоквартирных домов в поселке Вырица, в селе Никольское и деревне Большие Колпаны, нарушения по уборке лестничных клеток не выявлены. Управляющей организации в поселке Пудость рекомендовано усилить контроль за качеством обработки ограждений лестниц.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.

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По информации на 16 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 134 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 510 тысяч человек из общего числа заразившихся.

В России зафиксировано 3448 новых случая, лидерами стали Москва — 1370, Подмосковье — 467 и Санкт-Петербург — 154. В Ленинградской области выявлено 32 новых случая заболевания.