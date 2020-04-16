Две версии одного события: как частная скорая госпитализировала пациента с пневмонией из Кудрово

Пациентка из Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти, воспользовавшись услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов. У врачей скорой ушло пять часа на то, чтобы доставить женщину с подозрением на коронавирус в больницу.

Ivbg.ru публикует две версии одного события: история гендиректора и главврача частной клиники Coris Льва Авербаха о том, с какими проблемами пришлось столкнуться врачам скорой помощи его клиники, приехавшим во Всеволожский район к заболевшей женщине, и комментарий главы комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина.

Лев Авербах, генеральный директор и главный врач клиники Coris:

14 апреля бригада скорой помощи клиники отправилась на вызов в Кудрово. Установив диагноз “внебольничная пневмония”, врач по инструкции связался с отделом медицинской эвакуации 03, чтобы запросить наряд на госпитализацию, то есть место в стационаре — без него стационары пациентов не принимают, а услуга эта для клиники стоит 550 рублей. Но ему ответили, что Кудрово — это Ленобласть и звонить по этому вопросу надо в соответствующий отдел 47 региона.

Как пояснил Лев Авербах, врачи с такой ситуацией столкнулись впервые.

“<…>раньше госпитализацией инфекционных пациентов занималось Эпидбюро, выдавая эпидемиологический номер и информацию, в какой стационар нам везти пациента. Телефонов областных у нас не было, и дать нам их в городском отделе медицинской эвакуации не смогли. Так как это был уже поздний вечер, дозвониться до какой-либо организации в Ленинградской области не представилось возможным”, — пишет главврач клиники.

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В тот же час он по личным каналам вышел на “высокопоставленных чиновников” из Ленобласти, которые и разъяснили порядок действия. Еще спустя пару звонков они узнали куда везти больную — в поселок имени Морозова. Но там заявили, что мест нет, но через некоторое время “произошла естественная убыль одного из пациентов” и пациентку из Кудрово приняли.

Между тем, прошло уже пять часов.

Сергей Вылегжанин, председателя комитета по здравоохранению Ленобласти:

Сергей Вылегжанин заявил, что частная скорая Coris не имеет соглашения с Ленобластью о работе на территории региона. В связи с чем комитет будет ставить вопрос перед компетентными органами Петербурга о правомерности работы частной организации, учитывая неподготовленность бригад частной скорой к работе в условиях пандемии.

Также в комитете возмутились тем, что у специалистов не было ни телефонов для госпитализации, ни информации о работе медучреждений соседнего субъекта, и, несмотря на это, они взяли на себя ответственность по оказанию медицинской помощи.

“Страшно представить, каковы были бы действия медиков в случае подозрения на COVID-19, если в случае с внебольничной пневмонией они не могли решить вопрос с госпитализацией на протяжении пяти часов”, — пишет Сергей Вылегжанин.

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Также в рассказе главврача частной клиники были найдены несостыковки. Руководитель сообщает о прибытии в Морозовскую больницу спустя 4 часа от момента прибытия скорой и спустя 2,5 часа с момента получения инструкций по маршрутизации. При этом расстояние от Кудрово до Морозовской больницы составляет около 40 км. За 2,5 часа “до нее можно было доехать как минимум дважды”.

“Медицинские сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области работают скоординировано и четко. <…> я бы рекомендовал главному врачу клиники официальным путем получить в комитете необходимые инструкции и довести их до всех бригад медиков, выезжающих в Ленинградскую область”, — заключил председатель комитета.

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировали 3448 новых случаев короновирусной инфекции, в частности, 154 в Петербурге и 32 — в Ленобласти. Всего в стране 27938 заболевших.