Петербуржцев с легкой формой коронавируса будут лечить на дому

Жителей Петербурга, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, но переносят инфекцию в легкой форме, будут лечить на дому. Также для них выделят специальные места для изоляции в гостиницах и пансионатах.

Соответствующее заявление сделал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Он отметил, что необходимо перевести легких больных на амбулаторное лечение, освободить стационары и зарезервировать их для тяжелых пациентов.

Если у пациентов нет возможности лечиться на дому, есть риск заражения детей и близких родственников, то их отправят в специально выделенные пансионаты.

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