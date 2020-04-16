Петербуржцев с легкой формой коронавируса будут лечить на дому

Жителей Петербурга, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, но переносят инфекцию в легкой форме, будут лечить на дому. Также для них выделят специальные места для изоляции в гостиницах и пансионатах.
Соответствующее заявление сделал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Он отметил, что необходимо перевести легких больных на амбулаторное лечение, освободить стационары и зарезервировать их для тяжелых пациентов.
Если у пациентов нет возможности лечиться на дому, есть риск заражения детей и близких родственников, то их отправят в специально выделенные пансионаты.
Ранее мы сообщали, что Боткинская больница временно не принимает новых пациентов, резервные койки в инфекционной больнице остались только для тяжелобольных.