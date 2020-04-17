Спасатели ликвидировали пожар в Гатчинском районе

Инцидент произошел вечером 16 апреля в поселке Вырица в Гатчинском районе Ленобласти.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 21:29.

Прибывшие на место происшествия 17 человек личного состава и три единицы техники тушили хозпостройку и баню на площади 105 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 23:04.

Вам будет интересно Эвакуированы четыре человека во время пожара в Приморске Пожар охватил 150 квадратных метров частного дома, расположенного по улице Гагарина в Приморске Выборгского района Ленобласти. Сообщение о возгорании поступило на... 14.04.2020 234

Информация о пострадавших не поступала. По факту происшествия проводится проверка.