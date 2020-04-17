В Санкт-Петербурге увеличили стоимость лечения пациентов с коронавирусом в системе ОМС

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга увеличил стоимость лечения пациентов с коронавирусом, внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.

«Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжёлой формы COVID-19 – на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении комитета по здравоохранению.

Сообщалось, что стоимость лечения коронавируса в лёгкой форме в Петербурге составляло 60 тысяч рублей, в средней — 140 тысяч, а в тяжёлой — 202 тысячи рублей.

Также, по информации комитета по здравоохранению города, увеличено финансирование медицинских организаций системы ОМС Санкт-Петербурга на 293 миллиона рублей, в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации — на 89 миллионов рублей, финансирование больницы Боткина — на 177 миллионов рублей.

Сейчас в больнице имени Боткина 18 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.

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