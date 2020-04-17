В Санкт-Петербурге увеличили стоимость лечения пациентов с коронавирусом в системе ОМС

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга увеличил стоимость лечения пациентов с коронавирусом, внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.
Сообщалось, что стоимость лечения коронавируса в лёгкой форме в Петербурге составляло 60 тысяч рублей, в средней — 140 тысяч, а в тяжёлой — 202 тысячи рублей.
Также, по информации комитета по здравоохранению города, увеличено финансирование медицинских организаций системы ОМС Санкт-Петербурга на 293 миллиона рублей, в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации — на 89 миллионов рублей, финансирование больницы Боткина — на 177 миллионов рублей.
Сейчас в больнице имени Боткина 18 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1083 случая заражения COVID-19. Умерли семь человек. Выздоровели 170 человек.