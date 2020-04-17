Видео: самосвал свалил песок на проезжую часть под Тосно, спасаясь от весового контроля

Водитель самосвала, пытаясь уйти от весового контроля, свалил песок прямо на проезжую часть на трассе «Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга» в Тосненском районе.

Дорожники и инспекторы остановили для взвешивания самосвал с песком, ехавший из карьера, принадлежащего ООО «ПГС-материалы». Водитель перегруженной машины решил, что сможет избежать ответственности, и прибавил скорость. Его задержали на 42 километре трассы «Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга», на колесо надели блокиратор.

Водитель пошел на крайние меры – стал ссыпать песок из кузова прямо на проезжую часть. Дело в том, что предполагаемый вес самосвала составлял 90 тонн, а в период просушки максимально допустимый вес – не более 25 тонн. За нарушение положен штраф до 400 тыс. рублей для юридического лица и конфискация машины на штрафную стоянку.