В Петербурге коммерсанта с долгами по зарплате нашли у обочины с ножом в шее

В Санкт-Петербурге на Парашютной улице был обнаружен мужчина, в горле которого торчал булатный нож. Он сидел облокотившись на дерево.

Неподалеку от раненого мужчины был припаркован черный Range Rover. Как оказалось, пострадавшим оказался коммерсант с долгами минимум на 7 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», когда мужчину нашли, он стал описывать белый Hyundai Solaris — он подрезал внедорожник, после чего из легковушки вышли трое и отняли все деньги у жертвы. Якобы эти деньги предназначались для погашения долгов по зарплате своим сотрудникам.

Однако правоохранители посмотрели записи с камер и установили, что указанный автомобиль в то время на Парашютной улице не был зафиксирован. Уточняется, что нож был воткнут в место, где обычно делают трахеотомию, которая почти безопасна для здоровья.

Сейчас коммерсант находится в больнице.