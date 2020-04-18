Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя

Сегодня, 18 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива в Москву с Благодатным огнем, который хранится в специальной капсуле.

Благодатный огонь планируют привезти к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из членов делегации. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Отмечается, что церемония схождения огня проходила при отсутствии паломников и ограниченном количестве священнослужителей.

Ранее ivbg.ru писал, что «Кузьмоловский хлеб» приготовил подарки на Пасху врачам и малоимущим в Ленинградской области. В фирменном магазине хлебопекарни организована «Полка добра», где нуждающиеся могут взять продукцию, а неравнодушные люди — положить.