Нарушителей на квадроциклах ищут во Всеволожском районе

Сотрудники Гостехнадзора и ГИБДД начали ловить нарушителей на квадроциклах на территории леса рядом с деревней Матокса Всеволожского района.

В Ленинградской области действует запрет на посещение лесов и, соответственно, ведение охоты. Это связано профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Также сотрудники правоохранительных органов проверят документы на транспорт и соблюдение водителями норм и правил безопасности.

Ранее были названы населенные пункты Ленинградской области, в которых найдены новые зараженные коронавирусом. По состоянию на 18 апреля, в 47 регионе зафиксировано 388 случаев заражения.