Общежитие с мигрантами в Новосергиевке поместили на коронавирусный карантин

Глава администрации Всеволожского района подписал постановление, согласно которому на территории общежития в Новосергиевке Всеволожского района вводится карантин.

Соответственно, мигрантам, которые проживают в здании, запрещено свободно передвигаться как в самом общежитии, так и на прилегающей территории.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля, в общежитии было выявлено 123 случая заражения коронавирусом. В связи с этим было принято решение развернуть на объекте мобильный госпиталь, чтобы не вывозить зараженных за пределы зоны карантина. За последние несколько суток о новых случаях заражений информация не поступала. Всего в изоляции находятся 472 человека.