В аварии в Кингисеппском районе пострадали четыре человека

Авария произошла вечером 19 апреля недалеко от посёлка Котельский в Кингисеппском районе Ленобласти.
По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Lifan по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi.
В Результате ДТП пострадали четверо мужчин, их госпитализировали.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.